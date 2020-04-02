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Спорт

Украина – Португалия: онлайн-видеотрансляция полуфинала ЧЕ по FIFA 20

14:19 2 апреля 2020 94
Александр Зинченко
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 2 апреля, пройдут полуфинальные поединки на чемпионате Европы по FIFA 20 среди профессиональных футболистов, который проводит популярный Instagram-блог 433.

В противостоянии между Украиной и Португалии честь «желто-синих» будет отстаивать полузащитник «Манчестер Сити» и национальной сборной Александр Зинченко. В соперниках у нашего соотечественника — полузащитник «Вулверхэмптона» Диогу Жота.

Напомним, на пути к полуфиналу украинец разгромил россиянина Данила Кругового (6:1), в дополнительное время сломил сопротивление австрийца Михаэля Грегорича (2:1) и с большим счетом обыграл шотландца Билли Гилмора (5:1). В свою очередь, Жота в рамках турнира разгромил ирландца Джона Игана (5:1) и серба Николу Миленковича (6:0), а также в напряженном поединка одолел англичанина Тодда Кантуэлла (3:2).

В прямой трансляции за поединком Украина — Португалия следите, начиная с 22:00, на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Отметим, что в другом полуфинале сразятся немец Бернд Лено и израильтянин Мунас Даббур.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинченко в отсутствие Влады Седан тренируется дома с собаками.

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