В Испании поймали похитителя украинской телеведущей (видео)

Происшествия

В Барселоне (Испания) полиция задержала украинца, находившегося в международном розыске. В базу разыскиваемых гражданин попал в 2016 году. Ему инкриминируют участие в преступной группировке, грабежи, запугивание, угоны автомобилей.

Самым громким делом украинца было похищение в феврале 2016 года женщины-телеведущей. По данным полиции, банда похитителей состояла из десяти человек. Кроме того, в марте 2016 года мужчина устроил погром в спортивном клубе: незаконно проник в здание, причинил ущерб заведению, ранил двоих находившихся в помещении. Получив данные, что злоумышленник сбежал за границу, украинские правоохранители инициировали розыск на территории Европы.

Как сообщает полиция Барселоны, во время задержания в рюкзаке у мужчины был обнаружен пневматический пистолет.

Напомним, ранее в Испании был задержан молодой украинец, подозреваемый в причастности к кибератакам против банков по всему миру. Кроме того, полицией Испании была выявлена и обезврежена украинская группировка, занимавшаяся контрабандой наркотиков.

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