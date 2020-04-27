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Украина

Зеленский анонсировал открытие продуктовых рынков с 1 мая

19:20 27 апреля 2020 365
Владимир Зеленский
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 1 мая, в Украине могут возобновить работу продуктовые рынки, закрытые после введения карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном Офисом президента.

«Я знаю, что важным вопросом является работа продовольственных рынков. На ближайшем заседании в среду правительство рассмотрит возможность их открытия. Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу», — заявил Владимир Зеленский.

Он сказал, что на заседании в среду, 29 апреля, Кабинет министров рассмотрит возможность открытия рынков.

Ранее сообщалось, что Минздрав заявил, что представленный Кабмином план выхода Украины из карантина может «сократиться» по времени.

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