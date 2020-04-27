Пропавшую под Харьковом 6-летнюю девочку обнаружили мертвой: названа причина смерти

Происшествия

В Харьковской области после многочасовых поисков обнаружили пропавшую шестилетнюю девочку из села Сосновка Золочевского района. К сожалению, девочку нашли уже мертвой.

Поисковая операция длилась около суток, после того как вечером 26 апреля родители подняли тревогу. Искать ребенка вышли около пятисот человек. Кроме полиции, местность прочесывали нацгвардейцы, спасатели, курсанты, волонтеры, неравнодушные жители района.

Как сообщила полиция Харьковской области, тело девочки нашли в восьми километрах от родного села Сосновка. Причиной смерти, по предварительным данным, стало переохлаждение. Ночью в районе похолодало до +3 градусов, а девочка ушла из дому, одевшись легко, не по погоде.

Напомним, в Хмельницкой области всю ночь искали пропавшую пятилетнюю девочку. Выяснилось, что ребенок гулял за селом, пошел на пруд и провалился под лед.

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