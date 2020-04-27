- 20:05 «Был уверен, что покину проект»: откровенное признание победителя «Голосу країни-10»
- 19:50 В сети нашли виновного в скандале с Региной Тодоренко
- 19:44 Пропавшую под Харьковом 6-летнюю девочку обнаружили мертвой: названа причина смерти
- 19:34 Коронавирусный шантаж: на Николаевщине якобы больной COVID-19 подсудимый оплевал судью
- 19:20 Зеленский анонсировал открытие продуктовых рынков с 1 мая
- 19:14 В Харьковском военном госпитале коронавирусом массово заболели врачи
- 19:08 «Манипулировал мной»: Алина Гросу рассказала о разрыве с любимым
- 18:35 В Испании поймали похитителя украинской телеведущей
- 18:08 Россия в огне: в Сибири лесными пожарами охвачены десятки тысяч гектаров
- 18:07 Война против Украины в России больше не популярна, Путину грозит дворцовый переворот, — генерал
- 18:05 «Родители связывали меня скотчем и били»: шокирующая история алкозависимой «пацанки»
- 17:54 В центре Киева упал шпиль исторического здания
Пропавшую под Харьковом 6-летнюю девочку обнаружили мертвой: названа причина смерти
В Харьковской области после многочасовых поисков обнаружили пропавшую шестилетнюю девочку из села Сосновка Золочевского района. К сожалению, девочку нашли уже мертвой.
Поисковая операция длилась около суток, после того как вечером 26 апреля родители подняли тревогу. Искать ребенка вышли около пятисот человек. Кроме полиции, местность прочесывали нацгвардейцы, спасатели, курсанты, волонтеры, неравнодушные жители района.
Как сообщила полиция Харьковской области, тело девочки нашли в восьми километрах от родного села Сосновка. Причиной смерти, по предварительным данным, стало переохлаждение. Ночью в районе похолодало до +3 градусов, а девочка ушла из дому, одевшись легко, не по погоде.
Напомним, в Хмельницкой области всю ночь искали пропавшую пятилетнюю девочку. Выяснилось, что ребенок гулял за селом, пошел на пруд и провалился под лед.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...