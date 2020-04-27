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Одесситка в однокомнатной квартире замучила 15 собак и угрожала взорвать дом (фото, видео)
27 апреля в Одессе следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции прорвалась в квартиру к женщине, которою подозревают в живодерстве. Напомним, недавно в Одессе местный житель заковал кота в цепь с острыми крюками и волочил по земле.
По словам соседей, поначалу они пытались найти общий язык с хозяйкой жилища, которая в одной комнате содержала множество собак. За ними она не ухаживала, не кормила, а только кричала на них. Также из-за того, что женщина не выгуливала собак, те испражнялись прямо в квартире и на потолке соседей снизу видны разводы мочи.
«В ответ на наши попытки поговорить с ней мы услышали брань и откровенные угрозы», — говорят жильцы.
Тогда жители дома решили искать помощи у зоозащитников, но и они оказались бессильны. Более того, владелица домашнего «зоопарка» пригрозила, что взорвет всех, если кто-то будет жаловаться.
Когда в конце минувшей недели ощутили трупный запах, доносившийся из этой квартиры, обратились в полицию. Сотрудники побывали на месте, но хозяйки дома не оказалось.
Было уже не до шуток — пришлось попросту вламываться в квартиру, а сотрудникам профильной службы, на всякий случай, вырубить газоснабжение.
Внутри правоохранители и зоозащитники обнаружили 15 измученных, полностью истощенных и запуганных собак. Помимо того, в пакете была голова еще одной собаки.
Соседи говорят, что женщина кормила одних собак трупами других.
Несчастных животные изъяли из этой настоящей живодерни. Всех их передали на содержание в специальное заведение экологической безопасности.
По факту открыто производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
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