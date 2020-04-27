На Житомирщине нашли еще 100 тонн "львовского" мусора: назревает новый скандал

Украина

Мусор из города Львова снова не доехал до санкционированной свалки. Сначала 100 тонн бытовых отходов из Львова нашли на поле в Житомирской области. Теперь очередные 100 тонн обнаружились на территории заброшенного мясокомбината в Новоград-Волынском.

Выяснить, откуда взялась нелегальная свалка, помогла проверка мусора. В залежах бытовых отходов обнаружились платежные документы из Львова.

Как сообщает полиция Житомирской области, в рамках расследования предстоит проверить арендатора территории. Агентство novograd.city выяснило, что жители города неоднократно за последний месяц наблюдали заезжающие на комбинат грузовики. Те же фуры были замечены в районе городского полигона твердых бытовых отходов.

Напомним, проблемы с вывозом мусора во Львове начались еще в 2016 году. Из-за переполненности мусорного полигона под Львовом городской мусор периодически обнаруживался в соседних регионах. Порой львовский мусор доезжал до Черниговской и Черкасской областей.

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