Трагедия в море: сотни буревестников оказались пленниками на российском судне

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На дальневосточном острове Сахалин, где в прошлом году власти взбудоражили жителей открытием школьной аллеи совершенно убогого вида, на днях произошло довольно печальное событие: несколько сотен птиц-буревестников оккупировали палубу ледокольного судна «Витус Беринг», и пострадали от своих действий.

Дошло до того, что члены экипажа судна были вынуждены расталкивать птиц ногами, сообщил руководитель фонда защиты природы «Зеленый Сахалин» Александр Иванов.

«Скорее всего, на судне ночью были включены огни, которые могли привлечь птиц во время их перелета. Возможно, они сели на палубу, чтобы отдохнуть, и оказались пленниками корабля, так как из-за анатомической формы крыла им трудно взлететь с ровной поверхности палубы. Они взлетают со скал или со встречным потоком воздуха», — рассказал Иванов агентству «Интерфакс».

А так как днем на судне начались разгрузочно-погрузочные работы, какое-то количество птиц было раздавлено.

«Оказавшись в такой ситуации, когда птицы позабивались кто куда на палубе, люди поступили неверно. Надо было сначала освободить палубу от пернатых. Можно было бы на час приостановить разгрузочно-погрузочные работы, сачками отловить буревестников и выпустить с борта судна в естественную среду», — посетовал эксперт.

В действительно же члены экипажа вооружилась швабрами и спихивали птиц в воду.

Сотрудники фонда попросили руководство порта пропустить их на судно, чтобы освободить оставшихся в живых буревестников. Но такого разрешения они пока не получили. Зоозащитники намерены обратиться в связи с инцидентом в природоохранную прокуратуру.

По слова защитников природы, серый буревестник — перелетная птица, которая ежегодно совершает очень далекие странствия. У нее темное оперение и при плохих погодных условиях кажется почти черным. В полете серый буревестник, как и другие представители семейства, наклоняется с одной стороны в другую и лишь изредка взмахивает крыльями. Благодаря особому строению тела и крыльев они могут нырять, существовать над морем и рядом с ним. Однако по той же причине им трудно перемещаться по суше. Взлетать буревестники могут только на воде при встречном потоке ветра или с возвышенностей.

Ранее «ФАКТЫ» писали об инциденте, который произошел в результате столкновения судна с живой природой: после того, как в Японии кит решил взять на абордаж паром, пострадали десятки людей.

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