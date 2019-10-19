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Настоящее убожество: сеть взбудоражили фото открытия школьной аллеи, на которую потратили кучу денег
На днях на Сахалине торжественно открыли школьную аллею. На объект в селе Новом Макаровского района потратили полмиллиона рублей. Фото в Twitter опубликовал Виталий С., отметив, что созданное вызывает уныние.
«На Сахалине в селе Новом торжественно открыли „благоустроенную“ за 500 тысяч аллею возле школы. Самое подходящее название для этого шедевра ландшафтного дизайна — грусть, тоска и уныние», — пишет пользователь.
В местных СМИ, сообщается, что аллея стала одной из достопримечательностей села. На «достопримечательности» установили лавочки, урны, кашпо для цветов и малые архитектурные формы в виде львов.
За время реализации проекта было вырублено 70 старых деревьев и высажено 73 берёзы и 53 кустарника.
Открывали аллею высокопоставленные чиновники района.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как деревне Жувам Юкаменского района Удмуртии (Россия) торжественно открыли после ремонта грунтовую дорогу. А в российском городе Владимир поводом для городского праздника стало открытие уличных часов.
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