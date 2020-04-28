"Спасибо за буллинг": полненькая школьница пережила травлю и приобрела шикарное тело

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Буллинг — очень неприятная вещь для тех, кто становится мишенью нападок со стороны сверстников, и не каждый ребенок может с ней справиться самостоятельно. Тем не менее, в некоторых случаях неблагоприятные обстоятельства помогают детям закалить своей характер, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Британское издание рассказывает о Дайане Фрик — девочке, которая жила в австралийском городе Мельбурн (штат Виктория) и пережила в школе травлю из-за избыточного веса, но смогла выстоять и полностью измениться внешне и внутренне.

По словам самой 36-летней Фрик, в школьные годы одноклассники издевались над ее внешним видом и называли тучной и некрасивой. Во взрослом возрасте она перестала страдать от ожирения, но по-прежнему неправильно питалась и почти не занималась спортом.

В конце 2018 года Фрик просматривала соцсети и наткнулась на снимки участниц соревнований фитнес-бикини.

«Я стала гуглить, чтобы узнать больше, и нашла тренера, который готовил к фитнес-бикини. Он писал, что необходимо тренироваться как атлет, чтобы добиться атлетичного телосложения», — объяснила она. Его слова и эти фотографии подтолкнули австралийку к тому, чтобы кардинально изменить свою жизнь.

Фрик начала заниматься спортом и придерживаться спортивной диеты. В 2019 году она вступила в Международную ассоциацию естественного бодибилдинга Австралии (INBA), поучаствовала в состязании и заняла призовое место.

«Никогда не думала, что я смогу так гордиться своим телом», — призналась она. В ходе трансформации она сбросила восемь килограммов, начала носить одежду на три размера меньше и снизила процент подкожного жира с 34,7 до 12 процентов.

Австралийка утверждает, что со здоровым и рельефным телом чувствует себя гораздо моложе и привлекательнее, чем в юности. Она посочувствовала детям, которые становятся жертвами травли из-за внешности, и выразила надежду, что их вдохновит ее история преображения.

«Это правда, что иногда нужно пережить непростые времена, чтобы стать сильнее. Я никогда не забуду, как надо мной издевались. Но этот опыт определенно закалил меня. Поэтому могу смело заявить: Спасибо за буллинг», — резюмировала она.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с подобным отношением в школе столкнулся и исполнитель роли Человека-паука — актер Том Холланд. В школе мальчику серьезно доставалось от одноклассников, но он научился не реагировать на буллинг.

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