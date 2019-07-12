Интервью со звездой

В школе мне серьезно доставалось от одноклассников, и я научился не реагировать на буллинг, — Том Холланд

Тому Холланду 1 июня исполнилось 23 года, а он уже по праву считается одним из самых прибыльных для Голливуда актеров. Этот парень сыграл Человека-паука в пяти фильмах — больше, чем кто-либо другой. Тоби Магуайр был этим супергероем в трех картинах. Эндрю Гарфилд — в двух. Фильмы о Человеке-пауке с их участием пользовались успехом, однако им далеко до миллиардов, которые собрали киноленты с Холландом. Да, мы не ошиблись, когда упомянули числа с девятью нолями. Впервые Том надел костюм Человека-паука в 2016 году в фильме «Первый мститель: Противостояние». Картина заработала в мировом прокате 1 миллиард 153 миллиона долларов. В 2017 году вышел «Человек-паук: Возвращение домой». Кассовые сборы — 880,2 миллиона долларов. Прошлый год порадовал фильмом «Мстители: Война бесконечности». Он принес своим создателям 2 миллиарда 48 миллионов долларов. В апреле нынешнего года появились «Мстители: Завершение». Эта картина, очевидно, в ближайшее время станет самой кассовой в истории мирового кинематографа и побьет рекорд «Аватара». На данным момент сборы составляют 2 миллиарда 772 миллиона долларов. «Аватар» в 2009 году собрал всего на 16 миллионов долларов больше. Неудивительно, что Sony Pictures и Walt Disney с большой надеждой ждали выхода фильма «Человек-паук: Вдали от дома». В США картина появилась в прокате 2 июля и собрала за первые шесть дней 185 миллионов долларов. А во всем мире за тот же срок сборы составили 580,1 миллиона долларов. Не исключено, что с таким резвым стартом в итоге фильм доберется до миллиардной отметки. Почему картины с участием Тома пользуются таким сумасшедшим успехом? Каков он — 23-летний мистер Холланд на самом деле? Нравится ему статус кинозвезды или, наоборот, тяготит? Ответы на эти и многие другие вопросы молодой британец для в откровенном интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People.

— Том, что вы чувствуете, как актер, сыгравший Человека-паука уже в пяти фильмах — больше, чем кто-либо еще?

— Отлично себя чувствую! Это удивительный опыт, это привилегия для актера — играть такого героя снова и снова. Скажу так: если они захотят снять меня в роли Человека-паука в 20 фильмах, я отказываться не стану! Это потрясающе весело. И с каждым фильмом становится еще веселее.

— Как по-вашему, отличаются «Мстители» от «Человека-паука»?

— Безусловно. «Мстители» — это чистой воды фантастика. Там мы имеем дело с полным смешением галактик. Синие герои, зеленые, Железный человек, космические монстры и все такое прочее. Можно с ума сойти. А «Человек-паук» мне больше напоминает такие тихие, почти любительские фильмы о школьниках.

— Вы серьезно? Но Питер Паркер такой же супергерой как Железный человек, которого вы упомянули!

— С одной стороны, это так. А с другой… Вот мои аргументы. Тони Старк, он же Железный человек — миллиардер. Таковых в нашем мире не так уж много. И для большинства кинозрителей он чужак. Теперь Тор со своим молотом. Он у нас — северное божество. Скажите, в реальном мире вы часто сталкивается с богами Севера? Капитан Америка — суперсолдат. Таких тоже не так уж много. А кто такой Питер Паркер? Школьник! Сколько школьников во всем мире? Для меня лично «Человек-паук: Возвращение домой» и «Человек-паук: Вдали от дома» — это, прежде всего, фильмы о школьниках, их проблемах и мечтах, их отношениях со взрослыми.

Том Холланд и Зендая на премьере фильма «Человек-паук: Вдали от дома». Зендая исполнила роль девушки, в которую влюблен Питер Паркер. Фото Getty Images

— Выходит, Питер Паркер — самый обычный из всех «Мстителей»?

— Совершенно верно. И поэтому у меня на сегодняшний день 22,5 миллиона подписчиков в Instagram. И подавляющее большинство из них — подростки младше 18 лет. Я всего лишь на пять-шесть лет старше. Но на мне лежит большая ответственность. Я должен быть для них примером. Вдохновлять их. Иногда это вызывает у меня стресс. Потому что я еще молод, и мне хочется просто повисеть с друзьями в ночном клубе или баре, напиться до чертиков, побыть какое-то время идиотом. Но я не имею на это права. Потому что, учитывая число моих поклонников в соцсетях, в любое мгновение один из них может оказаться на расстоянии не более четырех метров от меня.

— Вы быстро набрали такое огромное число подписчиков?

— Сначала шло очень медленно. Кстати, с этим связана одна веселая история. В Instagram есть еще один популярный Том Холланд. Это наш известный историк и преподаватель университета. И сначала мне на моей страничке задавали вопросы по истории! Думали, что это его аккаунт. Я связался с Томом и принес свои извинения. Он посмеялся. А теперь он часто пишет мне и сообщает, что к нему рвутся в друзья поклонники Человека-паука! Том шутит: «Ты воспользовался моей известностью! А теперь я буду красть у тебя подписчиков!»

— Вы часто пользуетесь Instagram?

— Ежедневно, постоянно. Не знаю, как еще сказать. Почти живу там.

— Это стало для вас потребностью?

— Скорее — профессиональной необходимостью. Когда вы приходите пробоваться на роль, первое, что у вас сегодня спрашивают — сколько у вас подписчиков!

— Серьезно?

— Абсолютно. Сейчас киностудии уделяют большое внимание так называемой саморекламе. То есть, актер должен находиться в соцсетях. Лучше всего, в Instagram или Twitter. И одно мое короткое видео, размещенное там, где я говорю, что мне понравился фильм, оказывается куда более эффективным способом продвижения картины, чем десятки тысяч биллбордов.

— Слушайте, каково это — иметь больше подписчиков в соцсети, чем все население Нидерландов?

— Немного напряжно.

— Из-за негативных комментариев?

— Нет, они меня как раз не пугают. Я давно научился не реагировать на буллинг. Знаете, я не самый высокий парень в мире. В школе мне серьезно доставалось.

— Вас били?

— Я не в этом смысле. Надо мной издевались. И сегодня меня не так легко обидеть. Но комментарии в Instagram не всегда повышают мне настроение. Знаете, в чем главная проблема этой соцсети? Все, у кого есть аккаунты в Instagram, стремятся показать красивую жизнь. Она далека от реальной жизни. Но ваши подписчики этого не замечают. Люди придумали себе еще одну массовую иллюзию.

— Простите, возможно, вам неприятно об этом вспоминать, но почему вы в школе были жертвой буллинга? Вас дразнили из-за небольшого роста?

— Нет, дело вовсе не в росте. Я с раннего возраста обожал танцевать. По субботам ходил в студию хип-хопа. Она была недалеко от нашего дома в южной части Лондона. Мне очень нравились песни Джанет Джексон, и я мечтал научиться двигаться как она, или как танцоры, которые с ней выступали. Мне было девять лет, когда к нам пришли отбирать мальчиков для мюзикла «Билли Эллиот». Директор студии Стивен Долдри показал всех своих танцоров. Я не ожидал, но эти люди спустя пару дней пришли домой к моим родителям заключать контракт.

— Это же здорово!

- Я тогда так не думал. Все мои одноклассники были помешаны на регби. Меня эта игра не интересовала. Они хвастались своими успехами, а когда спрашивали, чем занимался я, пока они боролись за мяч на поле, мне приходилось отвечать, что я провел целый день в студии с 30 девчонками в трико. Буллинг был жесткий, скажу я вам.

— Надеюсь, все изменилось, когда вы стали знаменитостью. Мюзикл «Билли Элиот» пользовался огромной популярностью. Помнится, вас даже приглашали на Даунинг-стрит, 10.

— Да, премьер-министром тогда в Британии был Гордон Браун. Он любит мюзиклы. И мне самому казалось, что теперь я должен быть самым крутым парнем в школе! Остальные так не считали. Из-за постоянных репетиций и представлений я очень много пропускал уроков. Наш завуч как-то подсчитал, что за семестр я посетил всего 2% занятий. Однако, к моему удивлению, я совсем не отстал от одноклассников. А в чем-то даже обгонял их. Вообще, когда я попадал все же на уроки, мне сразу бросалось в глаза, что мои сверстники выглядят совсем детьми. Танцы, выступления, жесткий режим сделали меня организованным, целеустремленным. Но успеваемость моя была одной из худших.

— Как ваши родители к этому относились?

— Не делали из этого трагедию. Моя мама, ее зовут Никола — фотограф. Отец, его имя Доминик — комик. Занимается много лет стэнд-апом. Снимался в нескольких комедийных телешоу. Родители, будучи людьми творческими, всегда хотели, чтобы их дети, а нас четверо братьев, и я, между прочим, старший, тоже занялись искусством. Поэтому их больше волновали мои успехи на сцене, нежели в школе. Успех «Билли Элиота» помог мне попасть в кино. Я сыграл в драме о цунами «Невозможное». Потом Рон Ховард дал мне роль в «Моби Дике». Дальше я стал Грегори Кромвелем в сериале «Волчий зал». Учится была некогда. Конечно, мешала еще дислексия.

— Вы страдали дислексией?

— Она и сейчас у меня есть. А обнаружилось все, когда мне было семь лет. Отец отправил меня в частную школу в надежде, что там педагоги помогут мне справиться с проблемой. Знаете, я понял для себя одно — есть дети, у которых проблемы с математикой, они ее просто не понимают. А есть такие, как я. У нас проблемы с чтением и письмом. Так что дислексия, как мне кажется, это нормальная аномалия (смеется). Со временем я научился справляться с ней. Но, как оказалось, не до конца. На днях я и Джейк Джилленхол принимали участие в шоу Джимми Киммела. Джейк сыграл Мистерио в последнем «Человеке-пауке». Мы сидим и рассказываем, как сдружились, как здорово нам было сниматься вместе. И вдруг Киммел говорит мне: «Вот ручка, Том. Напиши, пожалуйста, имя и фамилию своего партнера по фильму». И тут у меня темнеет в глазах! Начинает болеть голова. Я понимаю, что не сумею правильно написать фамилию Джейка. Это был приступ паники. Выручил Джилленхол. Он с улыбкой сказал: «Да ладно тебе, Джимми! Не так много людей найдется в мире, способных без ошибок написать мою фамилию».

— С Джилленхолом легко работалось вместе?

— Джейк — настоящий профи и отличный актер. Мне с ним было здорово сниматься. Словно у меня появился старший брат. Кстати, наш режиссер Джон Уоттс сразу это заметил и немного дополнил сценарий. В результате после каждого моего подвига в качестве Человека-паука Мистерио хлопает меня по плечу или по спине и говорит: «Хорошая работа!». А я, Питер Паркер, понимаю, что не так уж и справился с задачей.

— Так у вас все еще есть проблемы из-за дислексии?

— Да, тогда на шоу Киммела я чуть инфаркт не получил. Если вы попросите меня написать «Because», я напишу без ошибок. Но когда вы дадите мне этот листок через несколько минут и попросите прочитать написанное на нем слово, боюсь, я не справлюсь.

— Как же вы учите сценарий?

— В наше время существует множество способов. Не обязательно читать свои реплики на бумаге, чтобы запомнить их.

«Мы с моим героем не имеем права расслабляться», — говорит Том

— Вы упомянули в начале нашей беседы, как проходят сейчас кинопробы. Неужели для них тоже не нужно заучивать реплики?

— Знаете, был такой случай. Меня пробовали на роль Человека-паука. Было решено снять пробную сцену, в которой участвовал не только я, но и Роберт Дауни-младший, наш Железный человек. Я с большим трудом заучил свой текст, каждое слово. И вдруг Роберт с ходу произносит совсем другую реплику. Я сначала решил, что все перепутал. Пару секунд пытался лихорадочно вспомнить свои реплики. Но тут Дауни подмигнул мне. И я понял, что он изменил текст умышленно. Мы 10 минут импровизировали. И это были лучшие пробы за всю мою карьеру.

— В «Человеке-пауке» и «Мстителях» много драк. Схваток. Вы сами снимались в этих сценах, или это были каскадеры?

— Проблема в том, что я никогда в жизни не изучал единоборства и не серьезно ни с кем не дрался. А тут мне предстоит сниматься в сцене драки с Капитаном Америкой. Я не знал сначала, что делать. Потом подумал — ты неплохой танцор, а хореография танца и хореография драки очень похожи. И я показал, на что способен. Продюсерам понравилось.

— Вы встречаетесь с теми, кто буллил вас в школе?

— Не очень часто, но встречаюсь.

— Они понимают, что вы стали кинозвездой?

— Да, и это создает определенную неловкость. Я подшучиваю над ними. Нет, никакого буллинга. Не хочу выглядеть тупицей.

— Подшучиваете только над своими сверстниками?

— Почему же? Мне вообще нравится разыгрывать людей. На съемках «Вдали от дома» хотел подшутить на моими дедушкой и бабушкой. Они живут на острове Мэн. Приехали специально в Лондон, чтобы посмотреть как их внук превращается в Человека-паука. В тот день мы снимали сцену в небоскребе. По сценарию я надеваю свой костюм супергероя и выпрыгиваю в окно. Никакого риска — под окном установлена специальная платформа, на которую я приземляюсь. Но в камеру она, конечно, не попадает. И те, кто находится в комнате, ее тоже не видят. Ассистент режиссера должна была коротко рассказать дедушке и бабушке, что будет происходить на съемочной площадке. А я задумал такой розыгрыш. Пытался всех подговорить, чтобы мне помогли. План был такой. Я надеваю костюм Человека-паука и прыгаю в окно. Но пока я бегу к нему, все вокруг должны в ужасе кричать: «Стой! Куда ты?! Там еще нет платформы!». Но мой план решительно отвергли. Ассистент сказал, что я — идиот. И так шутить над дедушкой и бабушкой он не позволит.

— Что вас делает похожим на Человека-паука?

— Его костюм (смеется).

— А если серьезно?

— И Питер Паркер, и я порой очень хотим взять хотя бы короткий отпуск. Хотя бы день не спасать мир. Но у нас повышенное чувство ответственности. И мы с ним не имеем права расслабиться.

— Мы живем во времена политкорректности. Как это влияет на фильмы сегодня?

— Мне кажется, положительно. Смотрите, наш режиссер Уоттс заявил своим помощникам по кастингу: «Мне не нужны шесть белых мальчиков в кадре. Я хочу показать, как выглядит нормальный сегодняшний класс в нью-йоркской школе». И Уоттс прав. Зрители давно уже не только белые. И им хочется видеть на экране актеров с таким же цветом кожи как у них самих. Это мотивирует их. Это делает сам фильм более правдоподобным.

— Исходя из этого, скажите, вы представляете себе в недалеком будущем Человека-паука цветным или гомосексуалистом?

— А почему нет? Наш мир не так прост, как, скажем, белый натурал. Расскажу вам такой случай. Недавно случайно познакомился с учительницей из Техаса. В ее классе был мальчик, который любил надевать женские вещи. Его буллили нещадно. Но однажды в одном из телешоу я выступил одетым как Рианна. И станцевал в женской одежде. И этот мальчик увидел эту запись. Он стал более решительным и уверенным в себе. Он сказал, что если сам Человек-паук танцует в женской одежде, то ему и подавно можно. И никто не будет больше над ним издеваться. Мне было безумно приятно услышать слова той женщины. Подумать только! Мой безобидный танец действительно помог человеку.

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Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ», (оригинал Jenny Davis / The Interview People)



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