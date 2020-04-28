Мир

После того, как стало известно, что Меган Маркл выступила в роли рассказчицы в документальном фильме о слонах, ее муж принц Гарри презентовал юбилейный спецвыпуск популярного мультсериала «Томас и его друзья» — о приключениях паровозов. Этот британский детский сериал снят по мотивам серии книг писателя Уилберта Одри, который начал придумывать рассказы о Томасе, чтобы развлечь своего маленького сына Кристофера, заболевшего корью. Позже к написанию книг подключился и повзрослевший Кристофер. Томас как раз отмечает свое 75-летие — книги о нем начали печататься в 1945 году. А сериал был запущен в 1984-м.

Внук королевы Елизаветы, сидя в кресле с книгой о паровозике Томасе в руках, рассказывает о том, как он сам в детстве любил эти истории. Запись была сделана еще в январе — до того, как Гарри и Меган объявили о том, что намерены «уйти из семьи». Гонорара принц не получил — деньги были перечислены в один из благотворительных фондов.

В 22-минутном эпизоде, который презентовал Гарри, изображается его бабушка, королева Елизавета, а также его отец принц Чарльз в детстве. По сюжету, Томас впервые приехал в Лондон и встретился с членами королевской семьи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл обрушилась с упреками на королеву из-за Кейт Миддлтон.



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