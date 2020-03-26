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Подтверждено официально: Меган Маркл выступит в роли рассказчицы в диснеевском фильме о слонах
Пока Меган Маркл обдумывает предложение продюсеров озвучить роль в мультсериале «Симпсоны», стало известно о том, какова будет первая работа герцогини Сассекской, сложившей с себя королевские полномочия.
Как официально сообщила компания Disney Nature, Меган выступит в роли рассказчицы в новом семейном фильме о слонах. В частности, в этой картине, которая так и будет называться «Слон», слоненок и его мама отправятся в «эпическое путешествие» по африканской пустыне Калахари. Фильм будет показан интернет-сервисом Disney+ уже 3 апреля.
Меган провела запись для фильма в Великобритании осенью прошлого года. Ходили слухи, что она подписала контракт с Disney в обмен на благотворительное пожертвование, которое кинокомпания сделала в фонд защиты слонов в Африке. Получит ли герцогиня личный гонорар за работу пока не сообщается.
Disney Nature — дочерняя компания киностудии The Walt Disney, которая производит документальные фильмы про природу.
В июле прошлого года принц Гарри очень настойчиво рекламировал таланты жены боссу Disney Бобу Айгеру и режиссеру Джону Фавро.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл приказала мужу срочно искать работу, так как пара переживает финансовый кризис.
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