Меган Маркл обрушилась с упреками на королеву из-за Кейт Миддлтон

Мир

Поселившаяся в Лос-Анджелесе Меган Маркл пожаловалась своим друзьям на то, что королева и члены ее семьи отдают предпочтение Кейт Миддлтон, которая ходит у них в фаворитках. Она заявила, что «никто бы во дворце не смирился», если бы это не Меган, а Кейт подвергалась постоянной критике со стороны СМИ. По мнению герцогини Сассекской, в этом случае дворец давно бы вмешался и изменил бы свою политику в отношении прессы. Как заявил инсайдер изданию Daily Mail, осознание этого больше всего раздражает Меган и Гарри.

«Она сказала, что все знали, что испытывает Гарри к британским таблоидам, и какие перемены он хочет предпринять, чтобы защитить свою семью», — сообщил источник. По словам Маркл, ее муж постоянно говорил со своим отцом принцем Чарльзом и бабушкой-королевой Елизаветой о СМИ, жаловался, что Меган незаслуженно подвергают травле. Но они ничего не предпринимали и не пытались изменить протокол — хотя видели, что это рвет ему душу на части. Родственники дали понять Гарри, что таково положение вещей, которое просто следует принять.

Меган бесило то, что реальные и обоснованные опасения Гарри остались без внимания. Британские СМИ постоянно совершали на нее нападки, критикуя каждый шаг. Ее упрекали даже в том, что она слишком часто прикасалась к своему животу во время беременности.

Решение «уйти в отставку» и отказаться от обязанностей членов королевской семьи было вызвано тем, что Гарри нужно было принять кардинальное решение, чтобы защитить жену и ребенка. Меган сказала, что Гарри совершенно ясно дал понять, что они не могут жить при существующей системе. И что, если она не будет пересмотрена и обновлена по их вкусу, у них просто не будет другого выбора, кроме как покинуть семью. Никто не принимал их жалобы всерьез, поэтому им пришлось взять дело в свои руки.

Меган считает, что Гарри нужно было отстаивать права своей жены, сына, отдавая дань память своей матери принцессе Диане, которая также страдала от вмешательства прессы в ее жизнь. А потому и недавнее заявление Меган и Гарри не должно никого во дворце удивлять. На прошлой неделе герцог и герцогиня Сассекские объявили, что прерывают сотрудничество с четырьмя ведущими британскими таблоидами — The Sun, The Daily Mail, The Mirror и The Express. «У СМИ есть все права сообщать о фактах и иметь собственное мнение о герцоге и герцогине Сассекских — хорошее или плохое. Но оно не должно основываться на лжи», — заявили они.

Советники в Букингемском дворце считает, что воевать с прессой — не лучшая идея. Однако Меган и Гарри ничьих советов слушать не хотят.

