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Мир

Хозяйка случайно постригла собаку, сделав похожей на копилку (фото)

7:51 28 апреля 2020 334
Собака Эви
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Британка Рэйчел Шарп, сидя на карантине, пыталась подровнять бороду своему мужу Джоэлу. Их годовалый сын Кристиан испугался звука щелканья ножниц. Чтобы доказать ребенку, что это совершенно безопасно, женщина пощелкала ножницами над головой у домашнего питомца — золотистого ретривера по кличке Эви. Однако собака подтолкнула руку хозяйки головой, и Рэйчел случайно выстригла на макушке у Эви прямоугольный участок шерсти глубиной около сантиметра — так что Эви стала похожа на копилку для монет. Фотографии собаки стали вирусными в соцсети Facebook. На них пес выглядит грустным. Шарп говорит, что Эви поначалу и вправду расстроилась, но ее утешила солидная порция курятины, выданная в качестве взятки.

«Она была сбита с толку и смотрела на меня, будто спрашивая: „Что ты сейчас сделала?“. Так как я смеялась и плакала одновременно, она не знала, как реагировать — радоваться или беспокоиться», — приводит слова Рэйчел издание The Mirror. На следующее утро Эви уже забыла о своих неприятностях, и была веселой, как всегда.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что хозяйка сама постригла собаку на карантине — и превратила шпица в кенгуру.

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