Удивительное зрелище: у побережья США засняли светящихся дельфинов (видео)

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Фотографу Патрику Койну повезло заснять на видео у побережья американского штата Калифорния удивительное зрелище — светящихся дельфинов. На самом деле светятся не сами животные, а биолюминесцентные водоросли, реагирующие на их движение. Клетки микроскопических водорослей, когда к ним кто-то или что-то прикасается, излучают вспышку света продолжительностью около 0,1 секунды. А если потревожит целую группу водорослей одновременно — возникает естественное «световое шоу».

Патрик, опубликовавший видео в соцсетях, рассказал, что заснял эти кадры во время ночной морской прогулки. По словам Койна, это была одна из самых волшебных ночей в его жизни.

Last night was truly one of the most magical nights of my life. Capt. Ryan of Newport Coastal Adventure invited me along to capture rare video of Dolphins swimming in bioluminescence. — by Patrick Coyne pic.twitter.com/Zjyul6qZCY — Todays California (@TodaysCali) April 24, 2020

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