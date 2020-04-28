27.02 / 27.34 29.00 / 29.56
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Удивительное зрелище: у побережья США засняли светящихся дельфинов (видео)

9:11 28 апреля 2020 237
Светящиеся дельфины
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Фотографу Патрику Койну повезло заснять на видео у побережья американского штата Калифорния удивительное зрелище — светящихся дельфинов. На самом деле светятся не сами животные, а биолюминесцентные водоросли, реагирующие на их движение. Клетки микроскопических водорослей, когда к ним кто-то или что-то прикасается, излучают вспышку света продолжительностью около 0,1 секунды. А если потревожит целую группу водорослей одновременно — возникает естественное «световое шоу».

Патрик, опубликовавший видео в соцсетях, рассказал, что заснял эти кадры во время ночной морской прогулки. По словам Койна, это была одна из самых волшебных ночей в его жизни.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Карантин «очистил» Черное море: дельфины устроили охоту прямо у причала в порту Одессы.


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Виктор Логинов

Гена Букин закрутил роман с юной актрисой (фото)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Мадонна целуется с бойфрендом

61-летняя Мадонна показала, чем занимается на карантине с молодым любовником (видео)

Мясо

РосСМИ сообщили о перебоях с продуктами в США: сеть взорвалась меткими комментариями

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер