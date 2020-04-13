Карантин «очистил» Черное море: дельфины устроили охоту прямо у причала в порту Одессы (видео)

Люди и звери

В понедельник, 13 апреля, в соцсети появилось видео, на котором несколько дельфинов резвятся в акватории Одесского морского торгового порта. Само по себе пребывание этих необычных млекопитающих в черноморских водах — явление отнюдь не редкое, однако наблюдать их можно исключительно в открытом море, поодаль от побережья. А вот так, чтобы вблизи, да еще и в порту!

«Да уж, очевидно, коронавирус настолько „очистил“ акваторию, что даже дельфины появились», — шутят горожане, имея в виду, что в порту практически нет судов.

Те, кто разбирается в морской специфике, понимают, что обычно портовые причалы со стороны моря «заставлены» ошвартованными судами. С последних в воду сливаются всевозможные мазуты, топливо, сточные воды… Словом, все то, что никак не способствует улучшению экологии.

Все обитатели моря, а дельфины в особенности, моментально реагируют на такие сбросы и уплывают подальше в открытые воды. Туда, где есть возможность более-менее нормально существовать.

Так вот, сегодня три крупных дельфина подплыли прямо к портовому причалу — играли и ловили мелких рыбешек. Их даже не смутило нахождение поблизости людей.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в захваченном Россией украинском Крыму преступная деятельность оккупационных властей приводит к тому, что у обитателей некогда чистого Черного моря практически не остается шансов на выживание. Так, недавно там начался массовый мор дельфинов.

«ФАКТЫ» также писали о том, что из-за карантина в разных странах дикая природа постепенно проникает в «мир без людей». Так, по опустевшим из-за пандемии улицам мексиканских курортов Канкун и Ривьера-Майя бродят дикие животные. А в каналах возле жилых домов спокойно плавают крокодилы.

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