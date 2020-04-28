27.02 / 27.34 29.00 / 29.56
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Знаменитый экс-футболист сборной Германии переболел коронавирусом

9:13 28 апреля 2020 126
Йенс Леманн
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Вице-чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Германии, 50-летний экс-голкипер дортмундской «Боруссии» и «Арсенала» Йенс Леманн признался, что был заражен COVID-19 и при этом призвал власти возобновить состязания в бундеслиге с болельщиками на трибунах.

«Да, я заразился еще в середине марта, У меня был кашель и жар полтора дня. После двух недель карантина меня объявили здоровым. Было легче, чем во время обычного гриппа. Но людям, которые находятся в зоне риска, стоит быть осторожными. Думаю, здоровый образ жизни помогает в борьбе с этой инфекцией.

Я так и не услышал ясного аргумента против зрителей на трибунах. Если будет занято лишь каждое четвертое сиденье, то между людьми будет достаточное расстояние. Кто нарушит правила — вон со стадиона. Нам нужно задуматься о перезапуске всей Германии ради выживания экономики. Это касается всех сфер экономики, в том числе бундеслиги", — цитирует участника трех чемпионатов мира Йенса Леманна издание Вild.

Отметим, что в Германии запретили проведение массовых мероприятий со зрителями до 30 августа из-за пандемии коронавируса. В то же время ожидается, что первые поединки после карантина в бундеслиге сыграют 9 мая.

За 9 туров до финиша турнирную таблицу элитного дивизиона чемпионата Германии возглавляет «Бавария», опережающая на 4 очка дортмундскую «Боруссию» и на 5 пунктов — «Лейпциг».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина поделилась мыслями о том, каким будет мир после пандемиии.

Фото dfb. de

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Мадонна целуется с бойфрендом

61-летняя Мадонна показала, чем занимается на карантине с молодым любовником (видео)

Виктор Логинов

Гена Букин закрутил роман с юной актрисой (фото)

закарпатье

Закарпатье всколыхнуло очередное землетрясение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер