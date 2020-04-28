Знаменитый экс-футболист сборной Германии переболел коронавирусом

Спорт

Вице-чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Германии, 50-летний экс-голкипер дортмундской «Боруссии» и «Арсенала» Йенс Леманн признался, что был заражен COVID-19 и при этом призвал власти возобновить состязания в бундеслиге с болельщиками на трибунах.

«Да, я заразился еще в середине марта, У меня был кашель и жар полтора дня. После двух недель карантина меня объявили здоровым. Было легче, чем во время обычного гриппа. Но людям, которые находятся в зоне риска, стоит быть осторожными. Думаю, здоровый образ жизни помогает в борьбе с этой инфекцией.

Я так и не услышал ясного аргумента против зрителей на трибунах. Если будет занято лишь каждое четвертое сиденье, то между людьми будет достаточное расстояние. Кто нарушит правила — вон со стадиона. Нам нужно задуматься о перезапуске всей Германии ради выживания экономики. Это касается всех сфер экономики, в том числе бундеслиги", — цитирует участника трех чемпионатов мира Йенса Леманна издание Вild.

Отметим, что в Германии запретили проведение массовых мероприятий со зрителями до 30 августа из-за пандемии коронавируса. В то же время ожидается, что первые поединки после карантина в бундеслиге сыграют 9 мая.

За 9 туров до финиша турнирную таблицу элитного дивизиона чемпионата Германии возглавляет «Бавария», опережающая на 4 очка дортмундскую «Боруссию» и на 5 пунктов — «Лейпциг».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина поделилась мыслями о том, каким будет мир после пандемиии.

Фото dfb. de



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter