Настоящий принц: Олег Винник порадовал поклонниц фото в доспехах

Шоу-бизнес

Популярный украинский исполнитель Олег Винник, который недавно удивил поклонниц «старым» фото, решил порадовать другими снимками. На них Винник предстал в образах героев «Собора Парижской Богоматери».

«Отыскал для вас еще архивных снимков „Der Glöckner von Notre-Dame“. На первом фото — в роли Феба, на втором — Клопена. Берлин, Theater am Potsdamer Platz, 2001 год», — подписал снимки певец.

Особенно поклонницам понравился Винник в образе Феба де Шатопера. «Вау, на первом фото, прям настоящий принц. Спасибо, что делитесь архивами», «Первый образ — просто… фантастический», «Теперь понимаю, почему немки Вас полюбили», «Белого коня не хватает», — пишут женщины в комментариях.

Напомним, что ранее Олег Винник перепел «Шлепки» Оли Поляковой.

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