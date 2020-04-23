Неожиданно: Олег Винник перепел «Шлепки» Поляковой в стиле хард-рок (видео)

Шоу-бизнес

Популярный певец Олег Винник, показавший ранее, с кем проводит карантин, удивил поклонников неожиданным видео. На своей странице в Instagram артист опубликовал ролик, в котором показал, что происходит в концертном зале до прихода зрителей. Распеваясь перед шоу, Винник исполнил отрывок из песни «Шлепки» Оли Поляковой, соединив его со строками знаменитой арии Ленского из оперы «Евгений Онегин». В аранжировке Винника композиция мощно зазвучали в стиле хард-рок.

«Всем нам сейчас хочется позитива. И я решил поднять настроение не только моим зрителям, но и коллегам. Во время недавнего тура мы записали несколько музыкальных импровизаций. Смотрите первую прямо сейчас. Жду ваших улыбок, желаю всем нам здоровья и вдохновения!», — подписал ролик Олег и намекнул, что подготовил и другие кавера.

На исполнение Винника в сети эмоционально отреагировала Полякова. «Аааааааааааа!!! Серьезно? Ну, это огонь!», — написала она в комментарии.

Напомним, Винник на карантине поделился с поклонниками деталями своего прошлого, опубликовав несколько фрагментов из мюзиклов. Поклонники не узнали его в образе состарившегося Жана Вальжана.

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