Спорт

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев, рассказывавший при детях о сексе втроем, во время прямого эфира со своим другом и бывшим одноклубником Артемом Милевским на YouTube-канале «Миля» жестко ответил экс-партнеру по национальной команде Евгению Левченко.

Отметим, что ранее в интервью ua.tribuna.com назвал «творение» Алиева «каким-то «Домом-2» и назвал просмотр его YouTube-канала «Кент» пустой тратой времени. «Если канал или любой другой блог несет позитив или информацию, то его смотреть нужно. А если он ничего не несет, это просто треш — для меня это пустая трата времени. Просто люди иногда хотят разгрузиться, посмотреть, сравнить и поплеваться в экран», — сказал живущий в Нидерландах и сотрудничающий с телеканалом «Футбол» Евгений Левченко.

«У каждого человека есть мнение. Но мне было неприятно, потому что с человеком вместе в сборной играли, вместе защищали честь страны. Я же не говорю, как он комментирует на канале „Футбол“. Если он так сильно соображает в футболе, то почему когда мы были в сборной, Лева сидел на лавочке, играл на гитаре, а мы с кентом (с Артемом Милевским. — Авт.) защищали честь страны. Он еще селедку постоянно привозил. Сидел на лавочке, играл на гитаре и ел селедку», — сказал Александр Алиев.

Добавим лишь, что Евгений Левченко провел в футболке сборной Украины 8 матчей, Александр Алиев — 28 (6 мячей), а Артем Милевский — 50 (8 точных ударов).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что родившийся в России Александр Алиев ответил на вопрос о том, чей Крым.

Фото Instagram, ФК «Динамо»

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