- 12:00 Тищенко попытался оправдаться за работу своего ресторана во время карантина и получил новую порцию критики
- 11:55 «Играл на гитаре и хавал селедку»: Алиев жестко ответил на критику бывшего партнера по сборной Украины
- 11:55 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:45 В Европе заговорили о создании туристического COVID-паспорта
- 11:40 «Карантин аннулирован»: бизнесмен резко отреагировал на расследование Бигуса о работе ресторана Тищенко
- 11:26 Настоящий принц: Олег Винник порадовал поклонниц фото в доспехах
- 11:11 У нас хватает людей для проведения реформ: Разумков не уверен, что поддержит назначение Саакашвили
- 11:08 В Минздраве оценили возможность избежать пика заболеваемости коронавирусом
- 11:07 Молодая жена показала голого Александра Цекало
- 10:47 Подорвали шесть мостов: на Донбассе задержали диверсантов «ЛНР»
- 10:43 Сеть взбудоражило сообщение о якобы запрете украинцам выезжать на заработки за границу: в МИД дали объяснение
- 10:24 Злата Огневич похвасталась внушительной коллекцией обуви
«Играл на гитаре и хавал селедку»: Алиев жестко ответил на критику бывшего партнера по сборной Украины (видео)
Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев, рассказывавший при детях о сексе втроем, во время прямого эфира со своим другом и бывшим одноклубником Артемом Милевским на YouTube-канале «Миля» жестко ответил экс-партнеру по национальной команде Евгению Левченко.
Отметим, что ранее в интервью ua.tribuna.com назвал «творение» Алиева «каким-то «Домом-2» и назвал просмотр его YouTube-канала «Кент» пустой тратой времени. «Если канал или любой другой блог несет позитив или информацию, то его смотреть нужно. А если он ничего не несет, это просто треш — для меня это пустая трата времени. Просто люди иногда хотят разгрузиться, посмотреть, сравнить и поплеваться в экран», — сказал живущий в Нидерландах и сотрудничающий с телеканалом «Футбол» Евгений Левченко.
«У каждого человека есть мнение. Но мне было неприятно, потому что с человеком вместе в сборной играли, вместе защищали честь страны. Я же не говорю, как он комментирует на канале „Футбол“. Если он так сильно соображает в футболе, то почему когда мы были в сборной, Лева сидел на лавочке, играл на гитаре, а мы с кентом (с Артемом Милевским. — Авт.) защищали честь страны. Он еще селедку постоянно привозил. Сидел на лавочке, играл на гитаре и ел селедку», — сказал Александр Алиев.
Добавим лишь, что Евгений Левченко провел в футболке сборной Украины 8 матчей, Александр Алиев — 28 (6 мячей), а Артем Милевский — 50 (8 точных ударов).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что родившийся в России Александр Алиев ответил на вопрос о том, чей Крым.
Фото Instagram, ФК «Динамо»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Тищенко попытался оправдаться за работу своего ресторана во время карантина и получил новую порцию критики
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!