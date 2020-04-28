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Мир

Польша приготовила удар по «Газпрому»

12:34 28 апреля 2020 71
PGNiG
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Правительство Польши планирует арестовать европейские активы «Газпрома» в качестве компенсации, присужденной Арбитражным судом в Стокгольме энергетическому концерну PGNiG.

Как сообщает «Экономическая правда», несколько лет назад подобным образом поступил украинский «Нафтогаз».

«У нас стоит вопрос, каким образом можно взыскать с „Газпрома“ более 6 млрд злотых (1,5 млрд долларов), которые были присуждены польской стороне через Арбитражный Суд в Стокгольме в пользу компании PGNiG в счет переплаты за газ. Лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно такое жесткое изъятие. В этом направлении сегодня также следует PGNiG», — заявил заместитель министра государственных активов республики Януш Ковальский.

По его словам, эффективно погасить долги перед Польшей можно с помощью ключевых проектов, которые реализуют в Европе «Газпром» и его дочерние компании.

«Во-первых, если все-таки россияне не будут уважать закон, то, на мой взгляд, хорошая идея — занять в первую очередь акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Это также может привести к задержке реализации проекта Nord Stream 2», — считает Ковальский.

Ранее сообщалось, что в Украине готовят новые иски к «Газпрому».

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