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Украина

"Сюрприз" для Путина: в Минюсте заявили о подготовке новых исков к РФ

5:55 4 февраля 2020 101
Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Анонсировавший распродажу тюрем министр юстиции Денис Малюська заявил о намерении его ведомства подготовить еще несколько исков против РФ. Об этом он заявил в интервью «Главкому».

«У нас сейчас пять исков против РФ и все они на стадии определения принадлежности — может ли суд их рассматривать? То есть если суд признает, что компетентный их рассматривать, тогда перейдет к рассмотрению по существу. У нас в Антирейдерских комиссиях счет идет на часы, в национальных судах — на месяцы. Международные суды — это годы. Ускорить этот процесс невозможно. Поэтому это будет продолжаться годами. Но мы не отступаем назад. Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью представления еще одного-двух исков в ближайшее время», — заявил глава Минюста.

Каких вопросов и сфер будут касаться новые иски Украины против РФ, Малюська не пожелал комментировать, отметив только, что это «вопрос инициативы». По словам министра, сейчас его ведомство находится на этапе сбора доказательств и обоснований, с попытками получить юридическую поддержку из-за рубежа.

«Пусть это будет сюрпризом», — добавил Малюська.

Напомним, в январе 2020 года стало известно, что Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подает обновленные иски против России в Третейский суд Гааги. Компания намерена обязать Россию выплатить более 7 млрд долларов компенсации за захват активов в аннексированном Крыму. Хотя в декабре 2019 года сообщалось, что «Нафтогаз» и «Газпром» подписали соглашение об отзыве всех текущих исков и жалоб с обеих сторон.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой стороне деятельности Малюськи: министр начал без предупреждения проводить «инспекцию» украинских СИЗО после скандальных заявлений омбудсмена.

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