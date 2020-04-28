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Происшествия

Локомотив протаранил легковушку под Херсоном: есть пострадавшие (фото)

12:54 28 апреля 2020 80
локомотив протаранил авто
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Авария произошла поздним вечером 27 апреля на переезде между станциями Каховка и Заветная в Каховском районе Херсонской области. По словам 30-летнего машиниста локомотива, автомобиль «ВАЗ» двигался по дороге вдоль железнодорожного полотна, обогнал локомотив и выскочил на переезд. Проехать его не успел и был сбит локомотивом. Машину протащило с десяток метров.

Как сообщил «ФАКТАМ» заместитель начальника Каховского отдела полиции Денис Чурилов, этот переезд шлагбаумом не оборудован. Движение регулируется световой и звуковой сигнализацией. Их проигнорировал 32-летний водитель «жигулей», у которого были явные признаки наркотического опьянения. Он и его 40-летний пассажир с травмами были доставлены в каховскую райбольницу. Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывалии о жутком ДТП, связанном с поездом, которое произошло в марте в Закарпатской области. Там водитель микроавтобуса Mercedes Benz проигнорировал красный сигнал светофора и опущенный на переезде шлагбаум. Автомобиль выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с поездом. Микроавтобус отбросило в кювет.

«ФАКТЫ» также писали, что в Закарпатье поезд столкнулся с ассенизаторской машиной, в результате этого ДТП погиб отец шестнадцати детей.

А в Ивано-Франковской области служебный автомобиль Национальной гвардии Украины столкнулся с пассажирским поездом сообщением Львов — Рахов.

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