- 13:10 Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире и в Украине
- 13:09 Народные депутаты требуют от премьер-министра уволить Михаила Банка,- СМИ
- 12:59 В Харькове разгорается скандал вокруг полицейских, которые скрыли убийство мужчины
- 12:55 Умер легендарный футболист «Ливерпуля»
- 12:54 Локомотив протаранил легковушку под Херсоном: есть пострадавшие
- 12:36 «Ждем третьего!»: Тарас Тополя и Alyosha станут многодетными родителями
- 12:34 Польша приготовила удар по «Газпрому»
- 12:24 В Киеве ослабят карантин: какие предприятия возобновят работу в первую очередь
- 12:20 На свалке под Киевом обнаружили тело младенца
- 12:00 Тищенко попытался оправдаться за работу своего ресторана во время карантина и получил новую порцию критики
- 11:55 «Играл на гитаре и хавал селедку»: Алиев жестко ответил на критику бывшего партнера по сборной Украины
- 11:55 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
Локомотив протаранил легковушку под Херсоном: есть пострадавшие (фото)
Авария произошла поздним вечером 27 апреля на переезде между станциями Каховка и Заветная в Каховском районе Херсонской области. По словам 30-летнего машиниста локомотива, автомобиль «ВАЗ» двигался по дороге вдоль железнодорожного полотна, обогнал локомотив и выскочил на переезд. Проехать его не успел и был сбит локомотивом. Машину протащило с десяток метров.
Как сообщил «ФАКТАМ» заместитель начальника Каховского отдела полиции Денис Чурилов, этот переезд шлагбаумом не оборудован. Движение регулируется световой и звуковой сигнализацией. Их проигнорировал 32-летний водитель «жигулей», у которого были явные признаки наркотического опьянения. Он и его 40-летний пассажир с травмами были доставлены в каховскую райбольницу. Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывалии о жутком ДТП, связанном с поездом, которое произошло в марте в Закарпатской области. Там водитель микроавтобуса Mercedes Benz проигнорировал красный сигнал светофора и опущенный на переезде шлагбаум. Автомобиль выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с поездом. Микроавтобус отбросило в кювет.
«ФАКТЫ» также писали, что в Закарпатье поезд столкнулся с ассенизаторской машиной, в результате этого ДТП погиб отец шестнадцати детей.
А в Ивано-Франковской области служебный автомобиль Национальной гвардии Украины столкнулся с пассажирским поездом сообщением Львов — Рахов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Тищенко попытался оправдаться за работу своего ресторана во время карантина и получил новую порцию критики
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...