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В Харькове разгорается скандал вокруг полицейских, которые скрыли убийство мужчины
В Харькове полиция, расследуя зверское убийство девушки возле реки Уды, вышла на след еще одного тяжкого преступления. Задержанные двое подозреваемых признались, что в ноябре 2013 года на берегу реки убили 46-летнего харьковчанина.
Поиск по архивам подтвердил, что в ноябре 2013 года в реке Уды действительно было обнаружено тело мужчины. Полиция тогда постановила, что смерть наступила по естественным причинам. Дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.
После того, как вскрылись новые обстоятельства, решение о закрытии дела было отменено. Расследование возобновилось, инцидент теперь квалифицируется как умышленное убийство с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц. Параллельно прокуратура Харьковской области расследует служебную халатность работников полиции, закрывших дело.
Ранее задержанным 27-летнему харьковчанину и 30-летнему жителю поселка Песочин добавили в число инкриминируемых преступлений еще и убийство мужчины. Если вину убийц докажут, им грозит пожизненное заключение.
Напомним, резонансное убийство девушки в Харьковской области случилось 29 февраля. Убийцы перерезали жертве горло, а тело попытались спрятать в коллекторной трубе у реки Уды и поджечь. Единственной добычей преступников стал мобильный телефон женщины. По нему и удалось выйти на след злоумышленников.
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