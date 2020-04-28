Происшествия

В Харькове разгорается скандал вокруг полицейских, которые скрыли убийство мужчины

В Харькове полиция, расследуя зверское убийство девушки возле реки Уды, вышла на след еще одного тяжкого преступления. Задержанные двое подозреваемых признались, что в ноябре 2013 года на берегу реки убили 46-летнего харьковчанина.

Поиск по архивам подтвердил, что в ноябре 2013 года в реке Уды действительно было обнаружено тело мужчины. Полиция тогда постановила, что смерть наступила по естественным причинам. Дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

После того, как вскрылись новые обстоятельства, решение о закрытии дела было отменено. Расследование возобновилось, инцидент теперь квалифицируется как умышленное убийство с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц. Параллельно прокуратура Харьковской области расследует служебную халатность работников полиции, закрывших дело.

Ранее задержанным 27-летнему харьковчанину и 30-летнему жителю поселка Песочин добавили в число инкриминируемых преступлений еще и убийство мужчины. Если вину убийц докажут, им грозит пожизненное заключение.

Напомним, резонансное убийство девушки в Харьковской области случилось 29 февраля. Убийцы перерезали жертве горло, а тело попытались спрятать в коллекторной трубе у реки Уды и поджечь. Единственной добычей преступников стал мобильный телефон женщины. По нему и удалось выйти на след злоумышленников.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter