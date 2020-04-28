Народные депутаты требуют от премьер-министра уволить Михаила Банка,- СМИ

Политика

Народные депутаты подписали обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием уволить Михаила Банка с занимающей должности главы Департамента защиты экономики при Национальной полиции в Ивано-Франковской области. Чиновник якобы незаконно завладел природоохранными землями возле курорта «Буковель» и шантажирует местных предпринимателей. Об этом сообщило ИА «Украинские новости»

Обращение с требованием вмешаться в ситуацию и уволить Банка уже подписали около сорока народных депутатов Украины.

В обращении, которое также адресовано министру внутренних дел Арсену Авакову, депутаты приводят факты журналистского расследования издания «Апостроф», в котором говорится о сомнительных доходах чиновника Нацполиции и его незаконном обогащении.

«Михаил Банк строит гостиничный комплекс на природоохранных землях Карпат и покупает дорогие автомобили. Ситуация подрывает авторитет всей правоохранительной системы Украины», — отмечают депутаты.

«В марте Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту злоупотребления Михаилом Банком должностными обязанностями с причинением тяжких последствий. Расследование имеет признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины», — сообщает ОО «Антикоррупционный блокпост».

В марте Национальная полиция начала внутреннее служебное расследование с участием сотрудников департамента внутренней безопасности по фактам, описанным в журналистском расследовании.

Несмотря на служебное расследование и интерес со стороны ГБР к Михаилу Банку, чиновник до сих пор продолжает занимать руководящую должность в Департаменте защиты экономики Нацполиции.

Фото «Апостроф»

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