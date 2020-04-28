Политика

Уже готовили кабинет: в сети сообщили об отзыве представления на назначение Саакашвили вице-премьером

На вторник, 28 апреля, голосов для назначения Михеила Саакашвили вице-премьер-министром Украины до сих пор не хватает. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналист Соня Кошкина.

По ее словам, недостача значительная — несколько десятков голосов.

«Есть, конечно, план „Б“. Как с Ольгой Буславец, за которую голосов в зале тоже не было, и Кабмин вынужден был самостоятельно назначать ее первым замом Минэнерго — и.о. министра», — пишет Соня Кошкина.

Но она считает, что выносить такой вопрос на Кабмин имеет смысл только при полной уверенности в позитивном исходе.

«Плюс вице-премьер это тебе не просто министр — полномочия другие. Да и должности такой в штатном расписании КМУ пока нет. Как бы закон о КМУ менять не пришлось», — отмечает журналист.

Она утверждает, что еще на прошлой неделе в здании правительства для Саакашвили готовили кабинет, который сейчас занимает министр по делам ветеранов Сергей Бессараб.

«Кабинет свой Бессараб, конечно, отстоял. Но осадок остался. У всех, кто в курсе этой истории», — сообщила Соня Кошкина.

Журналист Юрий Бутусов написал в своем Facebook, что Кабмин уже отозвал представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.

«Во фракции „Слуга народа“ после долгих переговоров удалось собрать около 140−170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов, при этом в партийном чате готовность голосовать публично заявило чуть более 100 депутатов», — написал Бутусов.

Ранее сообщалось, что спикер Рады Разумков высказался по поводу возможного назначения Саакашвили.

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