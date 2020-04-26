Политика

Стало известно, сколько "слуг народа" готовы проголосовать в Раде за назначение Саакашвили

Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность в Кабмине сейчас поддерживает лишь 50% фракции «Слуга народа» в Верховной Раде. Об этом сообщил источник в руководстве фракции.

«Разговоры с депутатами продолжаются. Пока в „Слуге народа“ поддержка 50 на 50, но количество тех, кто определился и готов проголосовать постепенно увеличивается. Также вероятна поддержка других фракций», — сообщил источник.

По его словам, интрига о наличии достаточного количества голосов сохранится до четверга, пишет РБК-Украина.

Именно в четверг, 30 апреля, на внеочередном заседании Рады будет рассматриваться вопрос о назначении Саакашвили вице-премьерм.

«Вероятно, что этот кадровый вопрос будет рассматриваться в конце недели на внеочередном заседании. Рабочая версия — в четверг», — сообщил источник.

Как писали «ФАКТЫ», после анонсов назначения Саакашвили в правительство Украины спикер парламента Грузии направил гневное письмо украинскому коллеге Дмитрию Разумкову, в котором напомнил, что на родине экс-президент Грузии был заочно обвинен в серьезных преступлениях, а суд признал политика виновным. В Раде призвали Грузию не вмешиваться во внутренние дела Украины.

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