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Украина

У нас хватает людей для проведения реформ: Разумков не уверен, что поддержит назначение Саакашвили

11:11 28 апреля 2020 123
Михеил Саакашвили
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Спикер парламента Дмитрий Разумков, недавно получивший письмо от своего грузинского коллеги Арчила Талаквадзе по поводу возможного назначения экс-президента Грузии на пост украинского вице-премьера, не уверен, что поддержит кандидатуру Михеила Саакашвили, которого предлагают ввести в правительство Дениса Шмыгаля.

«Перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах — это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров. В данный момент я не уверен, что буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство», — заявил Разумков в интервью «РБК-Украина».

Также, по его словам, пока что не известно, кто из фракции партии «Слуга народа» поддержит кандидатуру Саакашвили, а кто будет против. «Уже ближе к заседанию, если этот вопрос будет вынесен, мы увидим расстановку сил», — отметил он и добавил, что во фракции есть и сторонники, и противники назначения, а также те, кто «подходит прагматично к этому вопросу, основываясь на базовых ценностях». Среди последних он упомянул, в частности, о новых лицах в политике и ответственности за принятие решений.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СМИ появилась информация о том, что на пост замминистра финансов претендует работавший в правительстве Николая Азарова Василия Цушко.

Он, в частности, возглавлял Антимонопольный комитет Украины,

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