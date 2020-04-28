Происшествия

На Харьковщине завершились поиски 6-летней Милены Шевелевой, которая загадочно исчезла вечером 26 апреля в селе Сосновка. К сожалению, девочку нашли мертвой в восьми километрах от дома бабушки, к которой она приехала в гости вместе со своими родителями на выходные. По предварительной информации, смерть ребенка наступила в результате переохлаждения.

Всю ночь малышку искали с помощью тепловизоров

Как удалось выяснить «ФАКТАМ», примерно в шесть часов вечера 26 апреля Милена отправилась на прогулку вместе со своим двоюродным братом — ровесником. Однако спустя пару часов мальчик вернулся домой один. Со слов братика, он катался на велосипеде, а Милена бегала за ним. Потом дети из-за чего-то поссорились. Мальчик в последний раз съехал с горки и, не оглядываясь, поехал домой. Милена же почему-то пошла в противоположную от дома бабушки сторону. Правоохранители предполагают, что девочка решила обойти село и вернуться домой с другой стороны, но заблудилось.

Как вспоминают волонтеры, в тот вечер было прохладно, собирался дождь. Стемнело раньше обычного. Когда Милена не вернулась домой, бабушка с дедушкой сразу же кинулись искать внучку. Обежали всех соседей, у кого есть дети. Думали, может быть, она познакомилась с кем-то в Сосновке и зашла в гости. Но поиски завершились неудачно. Никто из односельчан Милену не видел. Девочка словно в воду канула.

Дедушка вместе с родителями малышки бегали на опушку леса, но не нашли Милену и там. Вскоре к поискам подключилась полиция.

Когда уже совсем стемнело, Милену продолжали искать. На просьбу о помощи откликнулись жители соседних сел. В итоге в поисковой операции было задействовано около пятисот человек. На подмогу вызвали даже вертолеты: летали низко над лесом и искали пропавшего ребенка с помощью тепловизоров.

В это же время в Сосновку прибыли водолазы. Они обследовали дно местного водоема. Девочки там не было. Эта информация давала какую-то надежду, что малышку найдут живой.

Поиски не прекращались всю ночь. Полиция, работники ГСЧС, курсанты военных училищ, местные жители и волонтеры из соседних сел прочесывали лес. Была исследована площадь в радиусе 15 километров от места исчезновения Милены. Но девочка бесследно пропала.

Экстрасенсы утверждали: похитили неизвестные на красной машине

Свои услуги по поиску ребенка начали предлагать экстрасенсы. По информации одних, Милена то ли была похищена неизвестными на красной машине, то ли забрела в дом с печным отоплением к каким-то пожилым людям. Информацию о «красной машине» подтвердили еще несколько экстрасенсов, и полиция принялась осматривать любой транспорт красного цвета, который мог быть у кого-то в Сосновке либо в соседних селах.

Некая экстрасенс Карина из села Новая Покровка озадачила близких пропавшей девочки информацией о том, что у нее якобы было видение: Милена упала в яму около заброшенного дома с зеленым забором. Родители ребенка хватались за любую зацепку и попросили волонтеров найти этот самый заброшенный дом. Никто из местных жителей не смог вспомнить, где есть такой домик с зеленым забором. Попросили Карину позвонить им. Но в ответ услышали, что у ясновидящей нет денег на счете, чтобы позвонить. Неравнодушные люди начали перечислять экстрасенсу деньги. А та спустя некоторое время вообще перестала выходить на связь.

Когда поиски ребенка велись уже далеко от Сосновки, в село наведалась группа то ли волонтеров, то ли кого-то еще. Неизвестные принялись сбивать замки на дверях пустующих домов и сараев, затоптали огороды. На вопросы сельчан отвечали, что ищут Милену. Жители Сосновки, опасаясь, что под маской волонтеров могут быть обычные грабители, прогнали их.

Милену нашли на окраине большого вспаханного поля в восьми километрах от дома бабушки. К тому времени она была уже несколько часов мертва. В полиции говорят, что следов насилия на теле девочки не обнаружили.

— Она, скорее всего, заблудилась, — сказали «ФАКТАМ» в полиции Харьковщины. - По какой-то причине хотела обогнуть село. Может быть, из-за детской обиды хотела, чтобы ее дольше поискали. Но стемнело очень быстро, и малышка не знала, куда ей идти. Судя по следам, шла в направлении села Гоптовка. Видимо, видела огни и думала, что это Сосновка. До Гоптовки девочка не дошла пару километров. Та ночь была очень холодной. Всего три градуса выше нуля, прошел ливень. А Милена была одета не очень тепло. Скорее всего, она устала, блуждая всю ночь, то по полю, то по лесу, потеряла силы, возможно, потеряла сознание. Когда ее нашли, малышка лежала на голой земле. Рядом не было очков, с которыми Милена не расставалась из-за плохого зрения. Видимо, потеряла их где-то.

Причину смерти Милены установит следствие. Но местные жители считают, что не все так однозначно с исчезновением девочки.

«Есть вопросы, которые пока остаются без ответа. Следы Милены обнаружили на вспаханном поле возле дороги. Почему она шла по полю, а не по асфальту? Может быть, ее кто-то вел за руку? И еще: Милена была одета в яркую красную куртку. Почему ее не увидели с вертолета, когда обследовали местность? Возможно, тело девочки подбросили уже потом, а умерла она в другом месте?» — спрашивает в социальных сетях волонтер по имени Дмитрий, который принимал активное участие в поисках пропавшего ребенка.

Тело шестилетней Милены кремировали в Харькове 28 апреля.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на Житомирщине в пруду утонул 2-летний ребенок, оставшийся без присмотра взрослых .

Кроме того, «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Хмельницком всю ночь искали пропавшую 5-летнюю девочку. Малышку нашли на дне пруда.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter