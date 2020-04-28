300 тысяч иллюстрированных сказок для детей из социально незащищенных семей

Общество и люди

Карантин стал настоящим испытанием для многих семей. Особенно трудно сегодня многодетным и неполным семьям, родителям, воспитывающим детей с инвалидностью или с тяжелыми заболеваниями, малообеспеченным семьям и семьям, которые были вынуждены покинуть свои дома на оккупированных территориях.

Во время карантина привычное состояние вещей для детей очень изменилось — они грустят, скучают по своим друзьям, потому что не могут свободно гулять и выходить на детские площадки. К сожалению, во многих семьях не всегда есть возможность обеспечить детям полноценные развлечения, купить новые игрушки или книги.

Именно для того, чтобы подарить немного радости детям, семьи которых находятся в сложных жизненных обстоятельствах, «Новая почта» дарит 300 тысяч детских книг — иллюстрированных сказок.

Если вы знаете такие семьи, которым книга необходима, — перейдите по этой ссылке и заполните анкету. Книга будет доставлена как можно быстрее.



Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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