Деньги

Перевод не более 5 тысяч гривен: что нужно знать о новых правилах финансовых операций в Украине

Со вторника, 28 апреля, в Украине меняются правила некоторых финансовых операций как граждан, так и юридических лиц. Государство будет по-новому контролировать финансовые потоки. Это связано со вступлением в силу норм Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Напомним, какие новшества ожидают украинцев.

Начнем с того, что, согласно закону, субъектов первичного финансового мониторинга, то есть тех, кто обязан докладывать обо всех операциях свыше определенной суммы, стало больше — среди них теперь и частные бухгалтеры. Также увеличился порог суммы, подлежащей проверке, со 150 тысяч гривен до 400 тысяч гривен. Правда, в валютном эквиваленте суммы, попадающие под мониторинг, не увеличились, а уменьшились. Если в 2012 году, когда была утверждена предыдущая редакция закона, 150 тысяч гривен при курсе 7,98 грн за доллар были эквивалентны 18 тысячам долларов, то нынешние 400 тысяч гривен — это 14 тысяч 600 долларов.

Также, согласно документу, отныне в Украине под финансовый мониторинг подпадают и операции с виртуальными активами, в том числе с криптовалютами. В перечень субъектов первичного финансового мониторинга добавляются компании, которые предоставляют услуги по обмену, реализации, хранению, переводу электронных денег. В том числе в эту категорию входят компании, деятельность которых связана с криптовалютами.

А еще закон обязал Национальный банк Украины разработать четкие рекомендации по процедуре удаленной идентификации граждан, совершающих безналичные расчеты. В некоторых СМИ появилась информация, что якобы теперь для любой операции по перечислению или снятию денег людям придется идентифицировать себя с помощью паспорта. Однако это не так.

Как гласит официальное разъяснение, опубликованное на сайте НБУ, с 28 апреля 2020 года устанавливаются обновленные требования к информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств. Однако, по оценкам Нацбанка, это не окажет существенного влияния на проведение подавляющего большинства операций по переводу денег, как об этом заявляли некоторые участники финансового рынка. Законом предусмотрены два основных требования: осуществить идентификацию и верификацию плательщика, а также сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных о плательщике и получателе.

В НБУ особо отметили, что обновленные требования закона не распространяются на:

* оплату жилищно-коммунальных услуг, уплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от их суммы);

* уплату кредита в размере до 30 тысяч грн;

* переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

* все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тысяч грн;

* снятие средств со своего счета.

В НБУ подчеркнули, что постоянно коммуницируют с участниками рынка финансовых услуг и уже направили соответствующие разъяснения банкам и небанковским финансовым учреждениям. Регулятор рекомендовал им заблаговременно проанализировать свои внутренние процедуры и привести их в соответствие с требованиями закона, а также настроить автоматизированные системы таким образом, чтобы обеспечить сопровождение переводов средств необходимой информацией о плательщике и получателе.

Национальный банк отмечает, что оплата коммунальных услуг является низкорисковой операцией в соответствии с проведенной оценкой рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Эти операции требуют минимального внимания и упрощенных мер идентификации, верификации и изучения клиентов.

Требования закона о сопровождении перевода средств информацией о плательщике и получателе не распространяются на операции по внесению коммунальных платежей. Таким образом, новые нормы закона с одновременным введением механизмов удаленной идентификации должны значительно расширить инструментарий банков и небанковских финансовых учреждений по удаленной идентификации граждан и проведению указанных операций.

Также мобильные операторы высказали опасение, что изменение правил идентификации плательщиков усложнит или вовсе сделает невозможным проведение оплаты для пользователей предоплаченных пакетов мобильной связи. Поэтому в Национальном банке Украины дали разъяснение, что операторы мобильной связи смогут, как и раньше, предоставлять свои услуги пользователям, включая неидентифицированных абонентов. Нормы закона, вступающего в силу с 28 апреля, не регулируют телекоммуникационные услуги и отношения между операторами мобильной связи и их абонентами.

При этом в НБУ отметили, что также нет необходимости идентифицировать и верифицировать пользователей следующих технических электронных кошельков:

* открытие которых инициируется мобильным абонентом;

* которые используются для «технических целей»;

* не связанных с инициацией переводов пользователем в пользу других лиц.

То есть оплата мобильной связи будет происходить без каких-либо изменений и ограничений. В то же время, если клиент лично инициирует открытие электронного кошелька и намерен проводить перевод средств в пользу других лиц, тогда финансовые учреждения в рамках закона должны осуществить надлежащую проверку такого клиента, в том числе его идентификацию и верификацию.

Напомним, что ранее Национальный банк изменил порядок раскрытия банковской тайны, упростив эту процедуру для следственных и контролирующих органов. Отныне получить информацию без решения суда, лишь по письменному запросу, могут органы прокуратуры, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро. Ранее такими полномочиями обладали СБУ, Налоговая служба, Нацполиция, Антимонопольный комитет Украины.

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