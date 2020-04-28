Мир

Слишком толстый: врач назвал причину, по которой Борис Джонсон так тяжело болел коронавирусом

Британский кардиолог Асим Малхотра в эфире телепрограммы Good Morning Britain назвал причину, по которой премьер-министр Великобритании так тяжело перенес заболевание коронавирусом. По мнению врача, на это повлиял вес главы правительства, который «значительно превышает норму».

Как пишет издание Daily Mail, Малхотра отметил, что другие, «более стройные» министры, в том числе министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, болели гораздо в более легкой форме. И госпитализация им не понадобилась.

Доктор Малхотра заявил, что риск летального исхода при заболевании коронавирусом в десять раз выше у пациентов, страдающих ожирением. Они также тяжелее болеют.

55-летний Джонсон давно пытается похудеть. В 2018 году он признавался, что весит больше 100 килограммов. Таким образом он входит в зону риска.

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