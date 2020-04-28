Напавшего на полицейского экс-зама Кличко отправили под арест

Происшествия

Соломенский районный суд Киева на заседании 28 апреля поместил под круглосуточный домашний арест бывшего заместителю главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Мера пресечения будет действовать до 27 июня 2020 года включительно.

На суде экс-чиновник настаивал на собственной версии событий, утверждая, что «полиция вызывающе превышала свои полномочия», а также опровергая факт сопротивления правоохранителям, сообщает ГОРДОН.

Напомним, в ночь на понедельник, 27 апреля, на улице Льва Толстого в Киеве правоохранители остановили автомобиль Mercedes за то, что водитель забыл включить фары. Нарушительницей оказалась депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко. Ее пассажиром оказался Слончак, который сначала оскорбил патрульных, а затем угрожал им, ссылаясь на свои властные полномочия. Весь инцидент был зафиксирован на камеру патрульных полицейских.

Мэр Киева Виталий Кличко 27 апреля заявил, что уволил своего заместителя.



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