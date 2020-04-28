- 17:36 Выпала из окна 14-го этажа: во Львове при загадочных обстоятельствах погибла врач
- 17:23 Напавшего на полицейского экс-зама Кличко отправили под арест
- 17:18 Спасатели взяли под контроль последние очаги пожаров в Чернобыльской зоне, — ГСЧС
- 17:14 Слишком толстый: врач назвал причину, по которой Борис Джонсон так тяжело болел коронавирусом
- 16:57 На Сумщине от коронавируса полностью излечилось наиболее пострадавшее в области село
- 16:56 Перевод не более 5 тысяч гривен: что нужно знать о новых правилах финансовых операций в Украине
- 16:45 В США резко участились случаи отравления бытовой химией: Трамп виноват, но отказывается брать ответственность
- 16:38 "Цель была сверхпростой": адвокат ветеранов АТО Грищенко объяснил, зачем принес в суд муляж взрывного устройства
- 16:31 "Короны" очень много, больных девать некуда": в сеть выложили откровенный рассказ врача из Беларуси
- 16:30 Свитолина — Конта: онлайн-видеотрансляция матча виртуального турнира в Мадриде
- 16:26 300 тысяч иллюстрированных сказок для детей из социально незащищенных семей
- 16:14 В Киеве пьяные забавы с гранатой едва не стоили жизни супружеской паре: первые подробности ЧП
Напавшего на полицейского экс-зама Кличко отправили под арест
Соломенский районный суд Киева на заседании 28 апреля поместил под круглосуточный домашний арест бывшего заместителю главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Мера пресечения будет действовать до 27 июня 2020 года включительно.
На суде экс-чиновник настаивал на собственной версии событий, утверждая, что «полиция вызывающе превышала свои полномочия», а также опровергая факт сопротивления правоохранителям, сообщает ГОРДОН.
Напомним, в ночь на понедельник, 27 апреля, на улице Льва Толстого в Киеве правоохранители остановили автомобиль Mercedes за то, что водитель забыл включить фары. Нарушительницей оказалась депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко. Ее пассажиром оказался Слончак, который сначала оскорбил патрульных, а затем угрожал им, ссылаясь на свои властные полномочия. Весь инцидент был зафиксирован на камеру патрульных полицейских.
Мэр Киева Виталий Кличко 27 апреля заявил, что уволил своего заместителя.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!