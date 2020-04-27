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"Ты тут не быкуй": в сети появилось новое видео инцидента с участием заместителя Кличко и патрульных (видео 18+)

11:57 27 апреля 2020 488
Полицейские и Слончак
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В сеть выложили новое видео инцидента с участием заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, которого задержали за нападение на патрульного в Киеве.

Напомним, что автомобиль, за рулем которого находилась депутат Киевсовета полицейские остановили, поскольку авто ехало без включенных фар. «Будут проблемы, реально», — сказала водитель патрульным, которые попросили предъявить документы. А ее спутник агрессивно общался с патрульными, а потом ударил одного из них и был задержан.

Осторожно, на видео, которое в соцсетях обнародовал «Киев Оперативный», присутствует нецензурная лексика.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Нацполиции Игорь Клименко заявил об открытии уголовного производства по факту нападения на сотрудника правоохранительного органа.

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