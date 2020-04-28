УПЦ может стать мостом, соединяющим Украину и Донбасс, — эксперт

Общество и люди

Власть заявила о намерении создать неформальную площадку для диалога с Донбассом — Консультативный совет, куда войдут деятели культуры, представители общественных организаций, в том числе и церкви. И, хоть его создание пока приостановлено, содержательная часть информационной кампании, развернутой против инициатора проекта — главы Офиса президента Андрея Ермака. показала, что убедительных аргументов против мира у его противников нет. В качестве основной линии противодействия мирному процессу выбраны персональные нападки на Ермака. Такое мнение озвучил политолог Алексей Якубин на своей странице в Facebook.

«Важно, что этот Консультативный совет возьмет на себя функцию разработки рекомендаций относительно украинской части выполнения Минских соглашений: внесение в Конституцию положений об особом статусе Донбасса, разработка предложений к пакету Минских законов и формуле проведению выборов. По анонсированному главой Офиса президента Андреем Ермаком плану, в состав Консультативного совета войдут десять представителей Украины и по пять — от Донецка и Луганска», — написал Якубин.

По его мнению, «это компромиссное решение позволит власти активизировать диалог с Донбассом. И приступить к реализации устойчивого запроса на окончание конфликта — озвучиваемого абсолютным большинством респондентов в каждом социологическом исследовании, начиная с 2014 года».

По его словам, за шесть лет имитации мирного процесса предыдущей властью уже случилось то, что тормозит любые быстрые решения: «Стороны не в полной мере доверяют друг другу, и дискуссия о порядке выполнения Минских соглашений базируется на некой невысказанной аксиоме „компромисс невозможен, потому что они нас неизбежно обманут, потому что по-другому быть не может“. А в Трехсторонней контактной группе ОБСЕ не всегда в должной мере выполняет роль посредника, ограничившись часто функцией наблюдения. Украина и Россия ходят по кругу между девятым и десятым пунктами Минска (возврат границы и вывод войск), обвиняя друг друга в намерении сорвать мирный процесс. Кризис доверия, ставший причиной замораживания конфликта, — это дорога к потере Донбасса».

Политолог отметил, что президент, «возможно, и движется к миру не с той космической скоростью, которую ждут 80% граждан Украины, тем не менее, за год ему удалось разморозить Нормандский формат, провести три обмена пленными и развести войска в трех населенных пунктах».

«Как мне кажется, таким дополнительным фактором, который разорвет замкнутый круг недоверия и закрепит позитивную динамику, вполне может и должен стать „церковный трек“, который может реализовать Украинская православная Церковь. Согласно данным Центра Разумкова и Группы „Рейтинг“, носителем одного из наибольших уровней доверия среди украинцев является церковь. В конце 2017 года массовый обмен пленными был осуществлен при непосредственном участии иерархов УПЦ и РПЦ», — написал Якубин.

Политолог напомнил о том, что предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий в интервью украинским СМИ неоднократно заявлял, что вопросом обмена пленными Церковь занимается уже несколько лет: «Приведу его несколько цитат. «Не буду перечислять, кого мы освободили. Но с Божьей помощью нам это удалось. Наша церковная позиция в этом вопросе такова: мы не углубляемся в юридические тонкости, насколько кто виноват и перед кем. Мы все виновны перед Богом. Нет человека на Земле, который не был бы виновен. И как Бог нас прощает, так и мы должны прощать друг друга.» (из интервью телеканалу Украина в июле 2019 года).

И вот: «Наши верующие православные христиане, живущие на территории России, обращаются там в соответствующие государственные структуры и просят, чтобы наших граждан освободили. Мы, в свою очередь, идем к нашим властям в Украине и просим, чтобы освободили россиян, которые находятся на нашей территории. Сейчас, после смены власти, мы вновь выступили с инициативой возобновления обмена. Я уже обратился с соответствующими письмами и к нашему президенту Владимиру Зеленскому, и к главе РПЦ патриарху Кириллу. Если раньше обменивали группы людей, то сегодня мы просим обменять всех на всех. И на встрече с президентом мы этот вопрос тоже обсуждали. Наша цель — чтобы линии разграничения не было, чтобы она исчезла».

«Более того, Священный Синод УПЦ поддержал его инициативу и создал комиссию по вопросам пленных и освобождения заключенных, находящихся на территории Российской Федерации. И это логично, ведь Украинская Православная Церковь является крупнейшей православной конфессией Украины (свыше 12 тысяч), как по количеству епархий, так и по количеству верующих (к ней себя причисляют почти 8% граждан Украины)» — написал политолог.

«К тому же УПЦ является единственным связующим звеном с временно неподконтрольными правительству территориями. Митрополит Донецкий и Луганский Илларион и другие священники несут свое служение и на подконтрольных, и на неподконтрольных территориях, рискуя собственной жизнью. Миротворческий потенциал УПЦ необходимо поддержать и усилить на государственном уровне. Ведь и после установления мира украинское общество будет нуждаться во взаимном прощении и объединении. А не декларативные, а реальные христианские практики смогут примирить потерявшие родных и близких семьи, по разные стороны линии разграничения. А это необходимо обществу для того, чтобы такая разделительная линия исчезла», — считает политолог Якубин.

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