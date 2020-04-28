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В Украине пресекли масштабное производство алкоголя, деньги от продажи которого шли боевикам на Донбасс (фото)
Служба безопасности Украины блокировала канал финансирования боевиков на Донбассе через масштабное изготовление и реализацию контрафактного алкоголя. Напомним, отравление поддельным алкоголем входит в ТОП-5 причин смертей украинцев.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, нелегальные производства работали в Киевской и Ровенской областях. При этом лицензий предприниматели не имели, а свою продукцию продавали по всей территории Украины.
В СБУ выяснили, что часть соучредителей и фактических бенифициаров предприятия находятся в международном розыске,
По итогам обысков правоохранители изъяли около 100 тонн алкогольной продукции сомнительного качества.
Уголовное производство открыто по части 3 статьи 258−5 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее в Краматорске за финансирование боевиков задежали… подполковника СБУ.
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