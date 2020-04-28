Легенда украинского спорта умерла в 57 лет (фото)

Спорт

В немецком Бремене в возрасте 57 лет умерла знаменитая гандболистка киевского «Спартака», трехкратная чемпионка мира Марина Базанова. Причина смерти не называется.

Будущая прославленная спортсменка родилась в Омске, но в школьном возрасте переехала в Киев, где стала заниматься гандболом. В составе киевского «Спартака» спортсменка семь раз становилась чемпионкой СССР и пять раз выигрывала Кубок европейских чемпионов. В 1991 году Базанова перешла в немецкий клуб «Валле», в составе которого четырежды стала чемпионкой Германии и завоевала Кубок кубков.

Со сборной СССР юркая разыгрывающая трижды победила на чемпионатах мира, а также дважды завоевала бронзовые медали Олимпийских игр.

После завершения карьеры Марина Базанова работала реабилитологом в Бремене.

В составе сборной Советского Союза гандболистка киевского «Спартака» Марина Базанова завоевала три «золота» мировых первенств

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Фото ТАСС

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