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Легенда украинского спорта умерла в 57 лет (фото)
В немецком Бремене в возрасте 57 лет умерла знаменитая гандболистка киевского «Спартака», трехкратная чемпионка мира Марина Базанова. Причина смерти не называется.
Будущая прославленная спортсменка родилась в Омске, но в школьном возрасте переехала в Киев, где стала заниматься гандболом. В составе киевского «Спартака» спортсменка семь раз становилась чемпионкой СССР и пять раз выигрывала Кубок европейских чемпионов. В 1991 году Базанова перешла в немецкий клуб «Валле», в составе которого четырежды стала чемпионкой Германии и завоевала Кубок кубков.
Со сборной СССР юркая разыгрывающая трижды победила на чемпионатах мира, а также дважды завоевала бронзовые медали Олимпийских игр.
После завершения карьеры Марина Базанова работала реабилитологом в Бремене.
В составе сборной Советского Союза гандболистка киевского «Спартака» Марина Базанова завоевала три «золота» мировых первенств
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Фото ТАСС
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