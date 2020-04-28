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Шоу-бизнес

Настя Каменских показала всем грязное белье (видео)

23:28 28 апреля 2020 162
Каменских
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая ранее поделилась меню для похудения, показала в Instagram свое грязное белье.

Настя опубликовала видео, на котором показывает красные трусики, потом красный бюстгальтер, бросая все на пол. Саму певицу не видно, только ее руку. После этого она появляется в кадре полностью, устало собирает грязное белье в корзину и отправляется стирать.

Поклонников певицы Настя-хозяюшка умилила. Правда, они были уверены, что это — стриптиз. Но и такой финал из устроил. «Вспомнила, что у меня с утра в машинке лежит белье постиранное, пошла доставать и развешивать», «Правда семейной жизни», «Скучно Настюше на карантине», — пишут комментаторы.

Напомним, ранее Каменских раскрыла секреты домашнего ухода за собой.

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