Шоу-бизнес

Дома тоже нужно быть красивой: Настя Каменских раскрыла свои секреты привлекательности (видео)

Популярная певица Настя Каменских на карантине не тратит время зря. Она делится с подписчиками тренировками онлайн, дала подробное меню для похудения. В новой публикации в сети красотка, кардинально преобразившая свою фигуру, раскрыла секреты домашнего ухода. Настя уверена, порядок у женщин должен быть во всем — начиная от мыслей и заканчивая гардеробом.

Каждый день недели Настя отмечает разными цветами. Пятнице подходит розовый, который символизирует красоту и женственность.

«Для меня внешняя красота — это в первую очередь, ухоженные волосы, чистая и ровная кожа, одежда и расслабленность», — считает Каменских.

Она уверена, что дома, на карантине, важно оставаться красивой и ухоженной. Для начала Настя советует навести порядок в шкафу, перебрать свои вещи, разделить их по стилям, цветам и лукам. Если вещь не надевали больше года — смело избавляйтесь от нее.

«Не оставляйте на „буду дома носить“. Девочки, дома тоже нужно быть красивой. Или займитесь творчеством и переделайте какую-то вещь, чтобы это было стильно. Дальше подумайте, как будете сочетать вещи, которые оставляете в гардеробе. Примеряйте, экспериментируйте, фотографируйте и создавайте свои лукбуки. Потом будет легче решить, что надеть», — советует Каменских.

На карантине появилось больше времени, чтобы делать простые процедуры, которыми пользовались наши бабушки. Особое внимание стоит уделить волосам.

«Сейчас об этом говорят и врачи, а меня этому научила еще моя бабушка! Проводите щеткой по волосам 100 раз в день. Делайте это медленно и осторожно. Не позволяйте волосам сильно запутываться — от этого волосы быстрее повреждаются», — говорит Настя и еще советует делать массаж головы 15 минут в день. Это улучшит приток крови к луковицам и стимулирует рост волос.

Визитка каждой женщины — это ее кожа. Провести салонные процедуры можно и дома. Раз в неделю важно устраивать для себя спа-день, с масками и массажем для лица. Кстати, легкий массаж пальцами важно делать каждый день.

«Это не только разглаживает морщины и убирает отеки, но еще и делает ровный тон лица и четкий овал», — говорит Настя.

Но самое главное, считает Каменских, уметь получать удовольствие от жизни и расслабляться. «Ванна с пеной, фильм, книга, медитация — что угодно. Помните, что расслабление — это ключ к счастью», — заключает певица.

Ранее Настя Каменских разработала свою систему тренировок и показывает их онлайн.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» певица рассказала, что любит заниматься домашними делами и готовить для мужа Потапа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter