Настя Каменских поделилась эксклюзивным меню для похудения

Шоу-бизнес

Настя Каменских на карантине оказалась одной из самых полезных для своих подписчиков. Она делится подборками книг и фильмов, проводит тренировки онлайн, а теперь еще и подробно рассказала о специальном здоровом питании, позволяющем сбросить лишние килограммы.

Настя призналась, что принимает пищу в одно и то же время небольшими порциями пять раз в день. Так, по словам певицы, вырабатывается пищевая привычка. В меню певицы преобладают овощи, фрукты, нежирное мясо и рыба. А вот сладостям и мучным продуктам в ее рационе места нет уже давно.

«Порции у меня всегда нормального размера. Я никогда не морю себя голодом, но питаюсь правильно и сбалансировано!» — сказала Каменских и предоставила подробное питание на целый день.

На завтрак Настя ест сваренную на воде овсянку без соли и сахара с яблоком и орехами, или натуральный несладкий йогурт с измельченным яблоком или зеленой грушей.

На второй завтрак готовит омлет с рукколой, листьями салата, базиликом и слабосоленым лососем или авокадо.

«Омлет я делаю только из взбитых яиц. Без молока или сливок. Так намного полезнее!» — поделилась секретом Настя.

Обед певица делит на три части. На тарелке обязательно должны быть белок, гарнир из сложных углеводов и овощи (свежие — салатные листья, огурцы, руккола, или приготовленные на пару)

Это может быть отварная куриная грудка, говяжий стейк на гриле, паровая куриная котлета, рыба (сибас, дорадо) на гриле или морепродукты. Гарниры певица готовит на воде, без добавления соли и масла. Чтобы сделать гречку вкуснее, Настя советует заправить ее оливковым маслом и соевым соусом. Кстати, Настя использует только оливковое, давно отказавшись от подсолнечного.

2−3 раза в неделю на обед она готовит легкие овощные супчики с курицей. Овощи можно брать на свой вкус, а вот картофеля стоит использовать минимально.

«За время его хранения он накапливайте больше простых сахаров и теряет большинство своих полезных веществ. Иное дело обстоит с молодым картофелем, но сейчас пока не сезон. Зелень в суп лучше добавляйте непосредственно перед подачей на стол, чтобы сохранить все её полезные свойства», — советует Настя.

Ужины Каменских также разделяет на две части. Первый — в 16.00. Он состоит из белка, гарнира и овощей. Второй вечерний прием пищи — через три часа. Это 150 г творога жирностью 5% и чашка чёрного чая.

Кстати, в течение дня Каменских позволяет себе только одну чашку кофе с миндальным или кокосовым молоком и одну чашку чая. В остальное время пьет чистую воду, 2−3 литра в день. Настя советует за 20 минут перед каждым приёмом пищи выпивать стакан воды.

«Саму еду не запиваю, чтобы не увеличивать общий объём пищи в желудке и не разбавлять желудочный сок», — говорит Настя.

Как готовит, Настя показала на видео.

Перекусов в рационе певицы нет. Также она активно занимается спортом и делится тренировками онлайн.

В интервью «ФАКТАМ» Настя рассказала, что обожает готовить и заниматься домашними делами.

Также Настя обожает пасту, готовить которую научилась в Италии, но этим блюдом она радует только гостей, сама не ест.

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