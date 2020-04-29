Избитая любимым Анфиса Чехова намекнула Регине Тодоренко на страшное

Шоу-бизнес

В сети продолжают говорить о скандале, вызванном словами Регины Тодоренко о домашнем насилии. Не стала молчать и российская телеведущая Анфиса Чехова. Она поделилась своей историей.

«18 лет назад я пришла в травмпункт, изуродованная морально и физически, со сломанным носом и порванной барабанной перепонкой. Моё лицо было один сплошной синяк, моё сердце было в клочья… ведь меня бил Мужчина, которого я настолько сильно любила, что прощала ему всё! Бил, потому что я устала терпеть его пьянство и пустые обещания и решила уйти», — рассказала Анфиса.

Она отметила, что допустила ошибку. «К сожалению, тогда я еще не знала, что уходить от мужчины, который сильно пьян, может быть опасно для жизни. Так вот, в том самом травмпункте медсестра, снимающая побои, сказала мне фразу: „Сама виновата! Чего натворила, что он тебя так отделал?“ Примерно такую же фразу сказала недавно милая девчушка Регина Тодоренко. Сказала, я уверена, совершенно не подумав. И вот такая закрутилась после этого каша-малаша», — написала Чехова.

Она напомнила журналистам и поклонникам Регины, что любили они ведущую с веселым характером, а не борца за права женщин, поэтому не стоит осуждать Тодоренко.

Но и саму Регину Анфиса решила предупредить. Преждевременно заявлять, что с тобой этого не случится, если ты в браке пару лет, — отмечает Чехова. «Все мы были счастливы первые несколько лет», — подчеркивает она и просит Регину не провоцировать жизнь, чтобы не оказаться среди жертв домашнего насилия.

Она также напомнила о мужчинах, которые были женщин, но никто их не лишал наград и работы. «Все равно крайней будет женщина, а не мужчина, который распускает руки», — с горечью заявила Чехова.

Напомним, что ранее защитить Тодоренко решил педиатр Евгений Комаровский.

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