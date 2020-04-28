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Доктор Комаровский вступился за Регину Тодоренко, которой устроили судилище в сети
Некорректное, необдуманное высказывание Регины Тодоренко в интервью изданиям Peopletalk и Glamour о домашнем насилии очень дорого обходится звезде. Несмотря на извинения за «грубое, отвратительное высказывание» и искренние слезы, Регине устроили судилище и травлю в сети. В комментариях под ее постами раскаяния писали оскорбления и угрозы. Тодоренко пришлось закрыть возможность комментировать ее публикации, она больше не активничает в сети и подсчитывает имиджевые и материальные убытки.
Журнал Glamour лишил ее звания «Женщина года», а ведущие компании разрывают рекламные контракты с Региной, ставшей одной из самых успешных блоггеров с армией подписчиков белее 8 млн.
Многие «коллеги», подхватив волну, хайпуют на теме, обвиняя Регину во всех смертных грехах. Теперь даже не важно, что именно она сказала, что хотела сказать и почему.
Многие друзья и коллеги Тодоренко все же стали на ее защиту. Не сдержался и доктор Евгений Комаровский, высказавшись в своем Telеgram-канале. Говорит, что сам неоднократно становился объектом травли в сети, но научился не обращать внимание на ботов и диванных экспертов.
«Великие сетевые эксперты регулярно учат меня как правильно любить родину, на каком языке разговаривать, кому можно и кому нельзя читать лекции о здоровье детей. Тысячи «яжематерей» эпизодически объединяются в агрессивные толпы и с криками «что может знать Комаровский о грудном вскармливании, если у него нет груди» отстаивают свое право круглосуточно кормить грудью как минимум до 3-х лет, спать с ребенком, а не с мужем, рожать, не выходя из дома, парить ноги, жрать фуфломицины, болеть корью и коклюшем
Еще раз обращаю внимание: периодическая сетевая травля — часть моей жизни, я очень хорошо понимаю её природу, я могу лекции читать о том, кто в этом виноват и что надо делать", — объяснил обращение к теме Комаровский.
За Регину он решил вступиться, потому что знает ее лично. Называет ее легким, светлым и добрым человеком, заработавшим свой успех упорным трудом. Он считает, что именно успех стал предметом зависти и злорадства. А придраться, по его мнению, можно к чему угодно.
«Тодоренко не сказала ничего криминального. От слова вообще. Если у вас болеет ребенок — начните с себя! Подумайте о том, что вы делаете не так.
Что в этом ответе неправильного? Ничего! Но ведь это только часть ответа! Надо продолжить: ребенка необходимо обследовать, проанализировать предшествующие методы лечения, окружающую обстановку (может быть, он кашляет потому, что соседи курят)
Желание обгадить в сочетании с завистью и злорадством — гремучая смесь. Результат вы видели! Желающих набросится толпой — десятки тысяч", — пишет Комаровский.
Его возмутила реакция издателей и рекламодателей, отказавшихся от сотрудничества с Тодоренко. Комаровский считает, что они пошли на поводу у толпы, боясь потерять доходы. Регине он советует прекратить истерить и оправдываться.
«Оглянитесь по сторонам и поймите: все вокруг потому и происходит так грустно и безнадежно, что всем управляет агрессивная толпа. Толпа, которая терпит унижения, нищету, тотальное вранье и воровство, безнадегу стариков, отсутствие перспективы у детей, но с легкостью готова наброситься на кого угодно — главное, чтоб весело и безнаказанно», — обратился доктор к Регине и выразил готовность поддержать ее в любых проектах.
Ранее Тодоренко поддержала Ксения Собчак. Она, не оправдывая любое насилие, предположила, что Регина ошиблась, но не заслуживает такой травли в сети. Ведь это тоже является насилием.
Все же не стоит забывать, что Регина, обсуждая тему насилия в семье, одной фразой спровоцировала скандал. Ее мнение может быть ошибочным, но всегда виноват агрессор, а не жертва.
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