Регина Тодоренко попала в громкий скандал в России: что произошло

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно растрогала фото с сыном, попала в громкий скандал, который стоил ей звания «Женщина года». Это произошло, когда Тодоренко практически оправдала домашнее насилие, давая семейное интервью с Владом Топаловым PeopleTalk.

По ее словам, жертва насилия обычно сама виновата в том, что с ней происходит, поэтому должна разобраться в себе, а не жаловаться на вторую половинку в сети.

Фактически Регина прокомментировала популярное в сети видео, снятое актрисой Агатой Муцениеце, где она рассказывает о насилии со стороны своего бывшего мужа Павла Прилучного.

«Нужно быть настолько психически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: „Боже, мой муж меня бьет“. Что с мозгами происходит в этот момент? … Мой муж меня бьет, а почему? Не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты делала для того, чтобы он тебя ударил?», — задала Тодоренко вопросы, вызвавшие огромный резонанс в сети.

Многие пользователи обвинили телеведущую в оправдании домашнего насилия, а журнал Glamour лишил Регину звания «Женщина года» (награду телеведущая получила в 2019 году).

Впоследствии Тодоренко извинилась за «некорректные формулировки» и сообщила, что она против домашнего насилия и любого насилия вообще.

Напомним, в Киеве только в первом квартале 2020 года за помощью к психологам обратилась 5661 жертва домашнего насилия — 4636 женщин, 1010 мужчин и 15 детей.

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