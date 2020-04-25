- 21:52 Ураган на Закарпатье срывал крыши с домов: впечатляющие фото последствий стихии
- 21:27 Китайские СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына
- 21:22 Регина Тодоренко попала в громкий скандал в России: что произошло
- 20:53 В Киеве под видом суррогатного материнства продавали детей за границу: первые детали скандала
- 20:47 Вспышка коронавируса в Подольске: количество заболевших медиков резко увеличилось
- 20:27 Три года лишали людей недвижимости: в Одессе разоблачили «черных» регистраторов
- 20:23 Вспышка коронавируса в запорожском общежитии: выяснились резонансные детали
- 20:11 Заботливый Усик показал, как учит боксировать дочь
- 19:57 Названа возможная дата открытия метро в Киеве
- 19:21 Под Киевом вспыхнул очередной пожар: огонь уничтожил дома
- 19:20 Появились оптимистичные данные о 6-летней девочке, которая стала первой пациенткой с COVID-19 в Николаеве
- 18:43 Требовавший «отдать» России Харьков и Одессу одиозный депутат подхватил коронавирус
Регина Тодоренко попала в громкий скандал в России: что произошло
Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно растрогала фото с сыном, попала в громкий скандал, который стоил ей звания «Женщина года». Это произошло, когда Тодоренко практически оправдала домашнее насилие, давая семейное интервью с Владом Топаловым PeopleTalk.
По ее словам, жертва насилия обычно сама виновата в том, что с ней происходит, поэтому должна разобраться в себе, а не жаловаться на вторую половинку в сети.
Фактически Регина прокомментировала популярное в сети видео, снятое актрисой Агатой Муцениеце, где она рассказывает о насилии со стороны своего бывшего мужа Павла Прилучного.
«Нужно быть настолько психически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: „Боже, мой муж меня бьет“. Что с мозгами происходит в этот момент? … Мой муж меня бьет, а почему? Не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты делала для того, чтобы он тебя ударил?», — задала Тодоренко вопросы, вызвавшие огромный резонанс в сети.
Многие пользователи обвинили телеведущую в оправдании домашнего насилия, а журнал Glamour лишил Регину звания «Женщина года» (награду телеведущая получила в 2019 году).
Впоследствии Тодоренко извинилась за «некорректные формулировки» и сообщила, что она против домашнего насилия и любого насилия вообще.
Напомним, в Киеве только в первом квартале 2020 года за помощью к психологам обратилась 5661 жертва домашнего насилия — 4636 женщин, 1010 мужчин и 15 детей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт