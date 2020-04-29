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Введение системы отслеживания табачной продукции позволит выполнить обязательства Украины перед ЕС, — эксперты
По данным экспертов табачного рынка, для того чтобы полностью соответствовать взятым Украиной обязательствам в рамках Соглашения об ассоциации Украина — ЕС, необходимо ввести дополнительные механизмы контроля для рынка. Например, введение автоматизированной системы отслеживания за движением табачной продукции от производителя до розничной точки (Track & Trace). Об этом говорится в материале «Украинской правды» «С фабрики на витрину: как устроен табачный рынок».
«Ведь в наше время тотального локдауна и полной экономической неопределенности разбалансировать рынок очень легко», — отмечают эксперты.
Только попытка перераспределения торговой маржи на сложном и зарегулированном государством рынке вызвала возмущение крупнейших игроков и риск недополучения доходов в государственную казну.
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