Деньги

В Украине появится новая монета: как будет выглядеть и когда ее введут в обращение

В рамках процесса обновления банкнотного и монетного ряда, в Украине появится монета номиналом в 10 гривен.

Как сообщают в Национальном банке Украины, новую монету введут в обращение с 3 июня 2020 года. Она постепенно вытеснит из оборота привычные 10-гривневые купюры.

Последние, кстати, также останутся в обращении — их не нужно будет менять. Купюры будут изымать постепенно, по мере износа.

В Нацбанке также сообщают, что новая 10-гривневая монета отличается от других — она больше и значительно толще: диаметр составляет 23,5 мм, вес — 6,4 грамма. На реверсе изображен украинский гетман Иван Мазеп, а на аверсе — номинал монеты в обрамлении орнамента.

Эксклюзивный материал о том, какие монеты были выведены из обращения, а какие все еще используются, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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