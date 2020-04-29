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Зеленый борщ со щавелем: секреты приготовления от популярного телеведущего
Популярный телеведущий и кулинарный эксперт Алексей Суханов на карантине с удовольствием делится своими фирменными рецептами. Алексей говорит, что именно кулинария помогает ему сохранять спокойствие в это непростое время.
— И еще, конечно, книги, — рассказал «ФАКТАМ» ведущий ток-шоу «Говорить Україна» на канале «Украина». — Я стал поздно засыпать, много читаю, особенно поэзию. Моя страсть — Лина Костенко, ее стихи честны и наполнены смыслом. Каждое слово!
Сейчас я четко планирую каждый свой день — над чем поработать, что почитать и, конечно, приготовить. Кулинария стала моим спасением от грустных мыслей.
Алексей Суханов говорит, что весна ассоциируется у него с его любимым зеленым борщом.
— Это блюдо всегда готовила в нашей семье бабушка, — вспоминает Алексей. — Она сама ходила на рынок, где знала всех продавщиц свежей зелени и выбирала самый сочный пучок щавеля. Говорила, главное, чтобы зеленые листики этой травы были небольшими, а стебель упругим. Этот борщ у нас обязательно подавался с базарной сметаной и зажаренными гренками.
Рецепт зеленого борща Алексея Суханова
Ингредиенты:
куриная грудка — 1 штука
щавель — 1 пучок
луковица — 1 штука
морковь — 1 штука
картофель — 2 штуки
манная крупа — 2 столовые ложки
яйцо — 1 штука
соль, перец, лавровый лист, приправы — по вкусу
растительное масло — 1 столовая ложка
гренки
сметана
Приготовление
Куриную грудку положить в кастрюлю, добавить полтора литра воды. Приготовить бульон, добавив мелко нарезанный лук, морковь и лавровый лист. Затем достать лавровый лист, добавить картофель, нарезанный кубиками, ложку масла, посолить и поперчить.
После того как картофель станет мягким, всыпать две ложки (без горки) манки и специи. Проварить пять минут.
Мелко нарезать щавель, бросить в борщ и варить три минуты. Затем взболтать яйцо и вылить его в кастрюлю тонкой струйкой. Помешивая, продержать на огне пару минут и выключить. Дать борщу «отдохнуть» 15 минут и разливать по тарелкам, добавляя сметану и гренки.
Ранее о своем режиме на карантине рассказал «ФАКТАМ» также лидер группы «ТІК» Виктор Бронюк.
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