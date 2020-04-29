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Что будет с курсом доллара после майских праздников: прогноз экспертов

Если в начале недели гривня заметно подешевела, то к среде курсы основных валют стали двигаться в разном направлении. С понедельника, 27 апреля, курс американской валюты снизился на 9 копеек, а европейской — вырос на 10 копеек. Так, 29 апреля НБУ установил официальные курсы на уровне 27,05 грн за доллар и 29,43 грн за евро. На наличном рынке стоимость национальной валюты также изменилась на 10−15 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,95 грн, купить — по 27,27 грн; евро — сдать по 29,01 грн, купить — по 29,55 грн. Эксперты отмечают, что сейчас сложились условия для стабильности курса национальной валюты на нынешнем уровне.

«По итогам недели курс гривни к доллару без существенных изменений, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. - В рамках недели национальная валюта удерживается на отметке 27 гривен за доллар. Из-за фактора выходного — 1 мая — можно сказать, что курс будет находиться в узком диапазоне 27,10−27,20 грн за доллар. Евро в рамках недели удерживает отметку 29,30, показывая нейтральную динамику. Наличный курс доллара остается на уровне 27,10 грн.

В текущих условиях пройти отметку 27 гривен за доллар будет крайне сложно. Принятие законов для транша от МВФ и сам транш не будут реализованы в ближайшие две недели. В связи с этим курс доллара и дальше останется в нейтральном режиме", — считает Пархоменко.

Особых потрясений на валютном рынке не ожидают и другие эксперты. Хотя называют иные факторы, влияющие на стабильность национальной валюты.

«Курс гривни против доллара США в среду, 29 апреля, — на уровне 27,04 гривен за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О рынке земли». Он отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно закону, первые два года землю смогут покупать только физические лица — граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года землю смогут покупать украинские юридические лица — не больше 10 тысяч гектаров в одни руки. Принятие документа является необходимым условием для заключения новой кредитной программы с Международным валютным фондом.

Помимо этого, во вторник, Минфин привлек на аукционе почти 10 млрд гривен, разместив короткие валютные и гривневые облигации. Однако, судя по доходности размещения, которая ниже рыночной, есть предположение о размещении бумаг среди госбанков. Напомним, что на протяжении месяца Минфин не выходил с предложением из-за отсутствия рыночного спроса по предлагаемой доходности.

Позитивным для валютного рынка станет открытие продуктовых базаров в ближайшем будущем, что поможет реализовать продукцию фермерам, а не пользоваться импортом.

Вероятно, в ближайшее время гривня останется на уровне выше психологической отметки 27 гривен за доллар", — считает Шевчишин.

Стоит отметить, что в ожидании финансовой помощи от МВФ правительство продолжает выплачивать государственные долги, накопившиеся за прошлые годы.

Только в марте 2020 года Министерство финансов Украины потратило 29,7 млрд грн на выплаты по погашению и обслуживанию государственного долга.

Как сообщает пресс-служба Минфина, непосредственно на погашение государственного долга потратили 9,6 млрд грн. В эту сумму включены 200 млн канадских долларов (141,8 млн долларов США) по кредиту Канадского экспортного агентства, выданного в 2015 году. На обслуживание государственно долга, включая выплату процентов по кредитам, выплатили 20,1 млрд грн.

«С целью обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования приоритетом для Министерства финансов остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами», — уточнили в Минфине.

Сейчас размер государственного и гарантированного государством долга Украины составляет 80,38 млрд долларов (в долларовом эквиваленте). При этом совокупные долговые обязательства государства составляют 70,87 млрд долларов (на 2,75 миллиарда долларов меньше, чем в феврале), еще 9,51 млрд долларов государство гарантирует по кредитам третьим лицам.

Из собственно государственного долга большую часть составляют внешние заимствования — 40,34 млрд долларов. Обязательства по внутреннему долгу составляют 30,53 млрд долларов. Стоит отметить, что в гривневом эквиваленте государственный долг Украины в марте 2020 года вырос на 207,72 млрд гривен- до 2,225 триллиона гривен, преимущественно из-за девальвации гривни.

Стоит напомнить, что с 28 апреля, в Украине изменились правила некоторых финансовых операций как граждан, так и юридических лиц. Государство будет по-новому контролировать финансовые потоки. В частности, для перевода средств на сумму свыше 5 тысяч гривен люди должны будут пойти процедуру идентификации. Это можно будет сделать с помощью системы BankID или внутренних сервисов банков.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО. «ФАКТЫ»

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