Шоу-бизнес

«Отдать сиротам, как делал Сталин»: в России хотят забрать дом у Пугачевой и Галкина

Музыкальный критик Сергей Соседов, который недавно пожаловался на неизлечимую болезнь, призвал забрать дом у Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

«Это просто неприлично! Когда народ в России живет столь бедно, просто аморально жить в таких роскошных условиях», — заявил он в интервью изданию «Собеседник».

«Нужно отдать этот замок под детский дом. Сталин в свое время брал дачи членов РКП (б) и отдавал их под детские дома. Но в те времена они были весьма скромными — не такими роскошными, как замок Галкина. А в этом особняке смогут разместиться воспитанники сразу нескольких детских домов. Государство будет их содержать, так что все в порядке», — уверен критик.

Дом Пугачевой и Галкина

Он настаивает, что дом нужно именно забрать, добровольно не отдадут. «Пугачева с Галкиным ничего, естественно, не отдадут. Потому что они аморальны. Они никогда ничего не отдавали, только забирали. Им, как и другим артистам, все мало, мало, мало. А то, что люди живут в нищете, не их дело», — возмутился Соседов.

Напомним, что критик давно ополчился на Пугачеву. Критикует он и Софию Ротару. Правда, дом пока не предлагает забрать.

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