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Боль невыносимая: обидчик Софии Ротару и Аллы Пугачевой не может ходить и спать

13:38 15 апреля 2020 541
Сергей Соседов
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Музыкальный критик Сергей Соседов, который ранее жестко раскритиковал Аллу Пугачеву и Софию Ротару, заболел.

По словам Соседова, он уже полгода не может ходить. Как рассказал критик изданию «Собеседник», у него образовалась пяточная шпора, а врачи помочь не могут.

«Образовался шип в результате разрастания костной и соединительной тканей. Пятка болит так, что не передать словами. Больно ходить: порой начинаю резко хромать. Видимо, этот шип вонзается в мягкие ткани, ранит их, и возникает тупая боль. Я мучаюсь, это просто безумие!» — пожаловался Соседов.

Из-за боли критик перестал гулять, на встречи он ездит на такси и даже не может спать. «Боль невыносимая. Иногда она меня беспокоит по ночам. Порой даже просыпаюсь из-за нее! Ситуация на самом деле ужасная», — говорит он.

По его словам, врачи разводят руками, а дорогостоящее лечение не помогает.

Напомним, что сын Ротару после нападок Соседова на его мать назвал критика «бесталанным клоуном».

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