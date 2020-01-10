23.93 / 24.33 26.41 / 26.97
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Сын Софии Ротару набросился в сети на ее обидчика

10:51 10 января 2020 428
София Ротару с сыном Русланом Евдокименко
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Сын знаменитой певицы Софии Ротару, на которую обрушились с критикой в Росссии из-за ее участия в «Песне года», резко высказался в сети в адрес музыкального критика Сергея Соседова. Он не раз критиковал Софию Михайловну за новые песни, советовал вовсе не выходить на сцену. Также он разнес сольный концерт Аллы Пугачевой. Для характеристики творчества певиц он выбрал странную аллегорию. Видео критика опубликовал на своей странице в Instagaram концертный директор Ротару Сергей Лавров. Соседов рассказывает, почему куриные яйца из инкубатора не вкусные.

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко не оставил видео без внимания.«Бесталанный клоун», — написал Евдокименко в комментарии.

Напомним, Сергей Соседов давно не жалует Софию Ротару и Аллу Пугачеву. Ей особо досталось от него за юбилейное шоу, посвященное 70-летию. А потом и за музыкальный фильм «Тот самый концерт». По его мнению, певицам пора уже на покой.

Директору Ротару Сергею Лаврову не раз приходилось отбивать атаки Соседова.

Ранее Руслан Евдокименко дал интервью, в котором назвал новости в росСМИ о легендарной матери фейком, а заказные статьи — травлей певицы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Пенсия стала меньше: кому могут внезапно сократить выплаты

Каменских

«Пузико уже видно»: Настю Каменских заподозрили в беременности (фото)

дом

В Беларуси труп несколько дней "сидел за столом", где праздновали Новый год

команда Зеленского

«Не понимают всей глубины и сложности вопросов»: Кравчук указал на главные ошибки команды Зеленского

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер