Шоу-бизнес

Сын Софии Ротару набросился в сети на ее обидчика

Сын знаменитой певицы Софии Ротару, на которую обрушились с критикой в Росссии из-за ее участия в «Песне года», резко высказался в сети в адрес музыкального критика Сергея Соседова. Он не раз критиковал Софию Михайловну за новые песни, советовал вовсе не выходить на сцену. Также он разнес сольный концерт Аллы Пугачевой. Для характеристики творчества певиц он выбрал странную аллегорию. Видео критика опубликовал на своей странице в Instagaram концертный директор Ротару Сергей Лавров. Соседов рассказывает, почему куриные яйца из инкубатора не вкусные.

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко не оставил видео без внимания.«Бесталанный клоун», — написал Евдокименко в комментарии.

Напомним, Сергей Соседов давно не жалует Софию Ротару и Аллу Пугачеву. Ей особо досталось от него за юбилейное шоу, посвященное 70-летию. А потом и за музыкальный фильм «Тот самый концерт». По его мнению, певицам пора уже на покой.

Директору Ротару Сергею Лаврову не раз приходилось отбивать атаки Соседова.

Ранее Руслан Евдокименко дал интервью, в котором назвал новости в росСМИ о легендарной матери фейком, а заказные статьи — травлей певицы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter